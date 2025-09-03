Designados el cartelista y el pregonero de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 de Dos Hermanas

La Asociación Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes Magos Estrella de la Ilusión, ha nombrado a las personas encargadas de anunciar la llegada del desfile de la tarde del 5 de enero de 2026. El cartelista de esta edición de la Cabalgata es Juan Miguel Martín Mena, socio-voluntario de esta entidad y conocido y reconocido artista, autor de multitud de carteles de festividades y tradiciones de toda Andalucía, y docente de dibujo y pintura. En la localidad, ha anunciado la Romería de Valme, del Rocío, Semana Santa, Feria, Jornadas Folclóricas, Santa Ana, etc Además, ha sido cartelista de la Romería del Rocío de la Matriz de Almonte, del centenario de la Coronación y de la Semana Santa de Málaga, entre otros.

Martín Mena, persona involucrada en el mundo cofrade y en las tradiciones de Dos Hermanas, ha participado en multitud de exposiciones, con originales obras, y hay que resaltar que empezó a ser conocido por su habilidad para pintar con bolígrafo, una técnica que no admite rectificación y con la que se crean piezas únicas. En su portfolio también figuran felicitaciones navideñas, orlas, papeletas de sitio, y un largo etcétera. El cartel será presentado el próximo mes de noviembre.

Francisco Javier Mena Hervás será el encargado de, con su voz, pregonar esta festividad. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y en Humanidades por la Universidad Pablo de Olavide, es Máster Universitario en Arte, Museo y Gestión del Patrimonio Histórico, Turismo y Guía Acreditado de Turismo. Desarrolla su labor profesional en el Departamento de Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Amante de la música tiene formación reglada en esta disciplina artística y fue fundador de la Coral Regina Coeli de la localidad; es colaborador habitual en la interpretación de repertorios litúrgicos en las Hermandades de Dos Hermanas, Sevilla y provincia.

No es la primera vez que se pone ante un atril ya que pronunció el Pregón de la Semana Santa de Dos Hermanas en 2005 y el Pregón de Valme en 2012. También es colaborador, ponente y articulista en temas de divulgación histórico-artística para distintas instituciones. El pregonero tendrá como presentadora a su compañera y amiga María José Rodríguez Álvarez. El pregón y la proclamación de los personajes de la Cabalgata serán el próximo mes de diciembre, en el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero.