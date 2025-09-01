El espectáculo musical 'La isla de Maui. Tributo a Vaiana' llega al Auditorio Municipal de Dos Hermanas

El Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través de la Delegación de Educación, estrena el mes de septiembre con el espectáculo musical "La isla de Maui. Tributo a Vaiana". Se trata de una actividad subvencionada por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla. El Auditorio Municipal Los del Río, de Dos Hermanas, acogerá el próximo 12 de septiembre el espectáculo musical para toda la familia La isla de Maui. Tributo a Vaiana. El espectáculo, con una duración 90 min, dará comienzo a partir de las 21:00. La apertura de puertas está prevista a las 19:00.

Este musical familiar que rinde homenaje a la película de Vaina. La joven y valiente Vaiana se embarca en una emocionante aventura a través del océano para salvar su isla y descubrir su verdadero destino. Acompañada por el semidiós Maui nos mostrarán lecciones cargadas de valores como la amistad, la identidad y la conexión con la naturaleza.

La compañía Onbeat a través de sus personajes, su música y el colorido de sus bailes nos transporta a vivir un viaje intrépido, cargado de magia y risas, en el que disfrutará toda la familia. La entrada al espectáculo es por invitación.

A partir del próximo 9 de septiembre, desde las 09:00 horas, dará comienzo el reparto de invitaciones en estas oficinas municipales:

Fuente del Rey de 9:00 a 13:00.

Edificio Bécquer (Montequinto) de 9:00 a 13:00.

Zona Sur de 9:00 a 13:00.

Centro Social y Cultural de Montequinto de 9:00 a 21:30.

Edificio Huerta Palacios de 9:00 a 21:30.

Online a través de la web giglon.com

El límite máximo de invitaciones por persona cuatro (o el número total de los integrantes de las familias numerosas, presentando el carnet). El bar estará en funcionamiento.