Fuente del Rey tiene la Casa del Terror de Dos Hermanas

La Casa del Terror regresa a La Laguna de Fuente del Rey, en Dos Hermanas, con un recorrido renovado, más de cien actores y una atmósfera que promete superar todos los límites del miedo. “Puede que no entres… y mucho menos que salgas” es el estremecedor lema que anuncia la llegada de Halloween en Fuente del Rey 2025, que transformará una vez más el entorno natural de la Laguna en un mundo de pesadillas y misterio para los amantes de lo paranormal y lo desconocido.

El próximo viernes 31 de octubre, la Laguna de Fuente del Rey volverá a ser el escenario de la Casa del Terror, organizada por Halloween Fuente del Rey, la Asociación de Vecinos San Fernando y el Ayuntamiento de Dos Hermanas, consolidándose como uno de los eventos más esperados y sobrecogedores de Andalucía.

El recorrido —de más de 500 metros— sumerge al visitante en una sucesión de escenas terroríficas interpretadas por más de un centenar de actores y actrices, con efectos especiales, ambientaciones reales y una atmósfera que borra los límites entre lo real y lo imaginario. "Cada año renovamos por completo las escenas. Queremos que cada visita sea una experiencia distinta, llena de sorpresa, miedo y emoción”, explica la organización.

Los pases comenzarán a partir de las 20:00, y las reservas online, abiertas el pasado 26 de octubre, ya se han agotado por completo a través de la web oficial.

Sin embargo, para quienes no lograron conseguir su entrada a tiempo, habrá un número limitado de entradas disponibles en taquilla el mismo día del evento, cuya apertura será a las 18:00. Además, los asistentes podrán disfrutar de un ambigú con bebidas y snacks, perfecto para calmar los nervios antes (o después) del recorrido.