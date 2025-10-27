Pasaje del terror gratis para celebrar la Noche de los Muertos en este pueblo a 10 minutos de Sevilla

El próximo viernes, 31 de octubre, con motivo de la celebración de Halloween, la popular fiesta de origen irlandés, el municipio sevillano de Castilleja de la Cuesta organizará varias actividades en torno a la Noche de los Muertos que podrán realizar tanto niños como adultos y que son de entrada libre hasta completar aforo.

La jornada, que se desarrollará a lo largo de la tarde del viernes, contará con pasajes del terror tanto para los más pequeños como para adultos así como una sesión de cine de terror.

Toda la programación

La primera de las actividades tendrá lugar por la tarde del 31 de octubre, de 17:00 a 20:00 horas, con un pasaje del terror infantil dirigido a los niños y niñas de entre 4 y 11 años, que podrán disfrutar de la tarde Halloween de una manera divertida y acorde a sus edades. Este pasaje del terror tendrá lugar en el Centro Cívico de Castilleja de la Cuesta y la entrada es libre hasta completar aforo, respetando el orden de llegada.

La segunda actividad también consistirá en un pasaje del terror, en esta ocasión dirigido a los vecinos y vecinas que tengan de 12 años en adelante, siempre y cuando vayan acompañados de un adulto en caso de ser menores de edad. Esta cita tendrá lugar entre las 21:00 y las 24:00 horas en la Hacienda Santa Bárbara y al igual que en la actividad anterior el acceso es libre hasta completar aforo, con entrada por orden estricto de llegada.

Para completar la programación de la celebración de Halloween, la localidad de Castilleja de la Cuesta también acogerá una sesión de cine de terror completamente gratuita que tendrá lugar en la Casa de la Juventud entre las 18:00 y las 20:00 horas. Esta actividad está dirigida a personas a partir de los 12 años de edad. Puesto que todas las actividades son gratuitas y no es posible hacer una reserva previa, se recomienda acudir con tiempo para asegurar una plaza en cada una de ellas.

Con esta iniciativa, Castilleja se integra en la lista de municipios sevillanos que han hecho de Halloween una cita imprescindible en su calendario, apostando por dinamizar la vida local y llenar de vida el pueblo en una de las noches más esperadas del año.

Castilleja de la Cuesta se convierte, de esta manera, en un punto de encuentro para quienes desean vivir el espíritu de la Noche de los Muertos sin salir del área metropolitana de Sevilla. Vecinos y visitantes podrán disfrutar de una tarde y una noche llena de risas, misterios y momentos mágicos, donde el miedo y la diversión se mezclan en una experiencia pensada para todos los miembros de la familia