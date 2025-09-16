La Laguna de Fuente del Rey celebra del Día Mundial de las Aves con actividades gratuitas para toda la familia

Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Aves, la Laguna de Fuente del Rey tiene programada una serie de actividades gratuitas de carácter familiar para conmemorar dicha fecha. Esta jornada está organizada por el Ayuntamiento de Dos Hermanas y la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) – Grupo Local SEO-Sevilla para impulsar el conocimiento y difusión de la Laguna de Fuente del Rey, así como la sensibilización ambiental.

Estas actividades tendrán lugar el sábado día 4 de octubre en las instalaciones de la Laguna de Fuente del Rey de Dos Hermanas. Concretamente, el programa de la mañana será el siguiente:

10:00 – 13:00 h.: Stand Informativo.

10:00 – 13:00 h.: Talleres Familiares.

10:00 y 11:03 h.: Rutas Ornitológicas

Todas estas actividades son completamente gratuitas. Está habilitado el correo electrónico seo-sevilla@seo.org para consultar información y resolver dudas sobre estas actividades. Es necesaria inscripción previa, a través de la misma dirección de correo electrónico, para la realización de las rutas ornitológicas, que cuentan con plazas limitadas.

El Día Mundial de las Aves es una ocasión idónea para recordar la importancia de la biodiversidad y la conservación de las especies. Las aves son indicadores clave del estado de salud de los ecosistemas; su presencia, o la falta de ella, puede alertarnos sobre problemas ambientales, como la degradación de hábitats o los efectos del cambio climático. Además, muchas de ellas desempeñan roles esenciales en la naturaleza, como la polinización de plantas, la dispersión de semillas y el control de plagas.

Celebrar este día nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza y cómo podemos contribuir a su preservación. Es un momento adecuado para fomentar la educación ambiental, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Este tipo de eventos acercan a las familias a la riqueza natural de su entorno y les enseñan a valorar la importancia de proteger áreas como la Laguna de Fuente del Rey, un espacio de gran valor ecológico en Dos Hermanas.

Al participar en esta jornada, no solo se promueve la conservación de las aves, sino también el respeto y la convivencia armónica con el entorno natural, garantizando su protección para el futuro.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas, continua en su apuesta firme por la revitalización y potenciación de la Laguna de Fuente del Rey como seña de identidad del municipio y como referente en la sensibilización y la educación ambiental en un entorno urbano único para el avistamiento de más de 100 especies de aves a lo largo de todo el año.