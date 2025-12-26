Manu Sánchez recibe el máximo reconocimiento de Dos Hermanas: el Ayuntamiento le otorga la Medalla de Oro de la ciudad y lo nombra Hijo Predilecto

El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha otorgado al humorista y presentador Manu Sánchez la Medalla de Oro de la ciudad y el nombramiento como Hijo Predilecto. La distinción ha sido aprobada por el Pleno municipal de la localidad nazarena, presidido por el alcalde Francisco Rodríguez, con el respaldo de todas las formaciones políticas excepto Vox, que emitió un voto en contra.

La decisión de otorgar la Medalla de Oro y el título de Hijo Predilecto a Manu Sánchez es fruto de la propuesta formalizada y aprobada en la sesión ordinaria, en la que el regidor ha resaltado la importancia de "hacer justicia al reconocer a Manu Sánchez", una de las figuras públicas más emblemáticas surgidas de Dos Hermanas. Durante la intervención municipal, el alcalde ha señalado que la ciudad "encuentra en Manu Sánchez a uno de sus vecinos más universales, a uno de nuestros mayores embajadores que lleva siempre el nombre de nuestra tierra allá por donde va".

En palabras de Francisco Rodríguez, la trayectoria profesional del humorista y su contribución a la proyección pública de Dos Hermanas han sido factores clave en la concesión del reconocimiento. El alcalde ha subrayado que Manu Sánchez "desde la cultura hace reír y pensar para que tomemos dimensión de nuestro potencial, ahondando en los valores más humanos que nos acompañan como personas". Rodríguez añadió que "la dignidad, la libertad, la justicia o la igualdad adquieren en sus intervenciones su significado más profundo", destacando el papel del homenajeado como referente público.

El nombramiento, que representa el máximo reconocimiento institucional que otorga el municipio nazareno, se suma al masivo apoyo y cariño que Manu Sánchez recibe de sus vecinos. El propio alcalde lo expresó así: "Más que un reconocimiento estamos ante un agradecimiento por tener presente a la tierra que lo vio nacer y crecer y que ahora tiene la suerte de celebrar sus éxitos que también son nuestros". Este acto solemne pone de relieve el valor simbólico y social de la figura de Manu Sánchez para el municipio sevillano.