El motor y la música se unen en "Rockin Rally Dos Hermanas", en Entrenúcleos

El Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través de la Delegación de Promoción Económica e Innovación, organiza Rockin Rally Dos Hermanas, un gran evento gratuito que tendrá lugar en el Lago de la Vida de Entrenúcleos los días 17 y 18 de octubre, coincidiendo con la salida de la XI Spain Classic Raid, prueba internacional que este año arranca desde la localidad nazarena y finalizará en Santander tras recorrer más de 3.000 kilómetros.

Este nuevo formato supone un paso adelante respecto al Dos Hermanas Classic Meeting, celebrado en 2024, y llega con un programa mucho más ambicioso que refuerza la apuesta municipal por el turismo de eventos. Durante dos jornadas, vecinos, vecinas y visitantes podrán disfrutar de un ambiente único inspirado en los años 50, 60 y 70, con un amplio programa de actividades para todos los públicos.

Rockin Rally está enmarcado dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Dos Hermanas, que tiene entre sus objetivos situar a la ciudad como un referente en la organización de eventos de gran atractivo para el público y con un importante impacto económico, social y cultural. Este evento cuenta con la financiación de la Consejería de Turismo y acción exterior y el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla.

Una fiesta para amantes del motor y la música

Rockin Rally Dos Hermanas ofrecerá una espectacular exposición de vehículos clásicos de época, americanos y nacionales, repartidos en dos grandes espacios diferenciados. A ello se suma un completo festival de música y baile, con la actuación de seis bandas de referencia del rock&roll estatal de espíritu rockabilly y rhythm & blues de los años 50:

Anna Dukke

Johny & The Selenites

Mad Martin Trio

Bert Blackmont Trio

Angela Hoodoo

The Radions

Además, el evento contará con un espacio gastronómico tematizado, con nueve foodtrucks que trasladarán a las personas asistentes a la América de los años 60; así como talleres, mercadillos, clases de baile de la época, merchandising, tattoos a beneficio de causas solidarias y actividades complementarias. Todo ello en un entorno al aire libre y de acceso libre y gratuito.

Salida de la XI Spain Classic Raid

La elección de Dos Hermanas como ciudad de salida de la XI Spain Classic Raid confirma la creciente relevancia de nuestra localidad en el panorama del motor clásico a nivel nacional e internacional. Las actividades comienzan el viernes 17 de octubre, con la verificación oficial de todos los vehículos participantes, una actividad que permitirá al público disfrutar de cerca de la espectacular colección de automóviles clásicos que tomarán la salida al día siguiente. El punto álgido de la prueba será el sábado 18 de octubre por la mañana, con la salida de la primera etapa que unirá Dos Hermanas con Antequera. Con eventos como el Rockin Rally y el Spain Classic Raid, Dos Hermanas refuerza su posicionamiento como destino de referencia para grandes citas deportivas, culturales y turísticas, consolidando su imagen y proyección en el ámbito autonómico, nacional e internacional.

El inicio de esta prueba internacional en Dos Hermanas supone no solo un reconocimiento al potencial de la ciudad como enclave estratégico, sino también una oportunidad de primer nivel para mostrar al exterior la capacidad organizativa, la hospitalidad y el atractivo turístico del municipio.