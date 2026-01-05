Navidad Park cierra este miércoles 6 de enero con promoción 2x1 en todas las atracciones

Navidad Park, el mayor parque de atracciones navideño de Andalucía, celebra este miércoles 6 de enero su última jornada de apertura en el recinto ferial de Dos Hermanas. La clausura incluye una promoción especial 2x1 en todas las atracciones como agradecimiento a los visitantes que han acudido durante esta cuarta edición, que ha registrado más de 120.000 visitas desde su inauguración a finales de noviembre de 2024.

El recinto abrirá sus puertas en horario de 16.00 a 21.00 horas para esta jornada festiva de despedida. Según la previsión meteorológica de la AEMET para Dos Hermanas, se esperan cielos despejados y temperaturas en torno a los 12 grados, condiciones favorables para disfrutar de las instalaciones. La dirección del parque ha programado esta gran fiesta de clausura llena de sorpresas para cerrar la temporada navideña.

Además, el pasado lunes 5 de enero el parque amplió su horario hasta las 19.00 horas, una hora más de lo inicialmente previsto, para compensar las lluvias registradas durante el fin de semana anterior. Durante esa jornada, los visitantes tuvieron la oportunidad de saludar al Rey Baltasar en la casita de Navidad, donde recogió las cartas de los niños.

Instalaciones y oferta de ocio del recinto ferial

Navidad Park ocupa más de 10.000 metros cuadrados en el recinto ferial nazareno, recreando el ambiente de una calle del infierno con temática navideña. El espacio alberga más de 40 propuestas de ocio que incluyen cacharritos, puestos de habilidad y máquinas recreativas.

La oferta gastronómica del parque comprende churrería, cafetería, puestos de gofres, buñuelos con chocolate, perritos, hamburgueserías, algodón dulce tradicional y otras opciones de alimentación variadas para todos los públicos.

Atracciones más destacadas y novedades de esta edición

Entre las instalaciones con mayor demanda figura una pista de patinaje sobre hielo natural de 400 metros cuadrados, el Trineo Encantado, que consiste en una montaña rusa, y el Tobogán de Hielo Gigante, conocido como Tubing.

Esta cuarta edición ha incorporado cinco novedades respecto a temporadas anteriores: la cápsula simuladora RC Virtual, el Plane, una atracción procedente de China, el Mega Aventura, el Octopus y el Látigo, considerado un clásico entre las atracciones feriales tradicionales.