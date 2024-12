La Policía interviene 69 kilos de cocaína en Montequinto

La Policía Nacional se ha incautado de 69 kilos de cocaína en una operación desarrollada en Montequinto, en la que habría al menos tres personas detenidas. En el trastero de una vivienda del citado barrio se hallaron 39 kilos de esta droga, mientras que otros 30 se encontraron en el interior de un vehículo. En un domicilio que fue registrado por la Policía se encontraron 800.000 euros en metálico.

Dos de las tres personas detenidas ingresaron en prisión provisional, mientras que una quedó en libertad. Entre los detenidos está el supuesto cabecilla de la trama, un conocido narcotraficante identificado mediante las iniciales E. A. R. No han trascendido más detalles de esta investigación, que continúa abierta y no se descartan más detenciones. Sí puede decirse que es uno de los alijos más importantes de este año en la provincia de Sevilla, donde no es habitual que se incauten cantidades tan altas como las que se intervienen en la costa, en alta mar o en puertos como el de Algeciras, por el que suele introducirse en contenedores procedentes de Iberoamérica, en la mayoría de las ocasiones camuflada en envíos de fruta.

El considerado como cabecilla de la red ya fue detenido en diciembre del año 2020 en el marco de la operación Garden. Fue el último en caer de una organización desmantelada en dos fases, una primera en agosto y la otra en octubre. En total se practicaron 27 registros en diferentes localidades de Sevilla y su provincia, y fueron detenidas 18 personas.

Aquella investigación fue dirigida por el Grupo IV de la Udyco de Sevilla, que consiguió ubicar al líder de la organización precisamente en Montequinto. A lo largo de la operación se incautaron en total unos 850.000 euros en efectivo, 33 kilos de cocaína, 117 kilos de marihuana, 1408 dosis de MDMA, 500 gramos de heroína, hachís, armas de fuego, vehículos y otros dispositivos electrónicos y tecnológicos.