La Policía Nacional desarticula en Dos Hermanas un grupo que realizaba desalojos ilegales a la fuerza

Agentes de la Policía Nacional han procedido en Dos Hermanas a la detención de cinco personas y la investigación de otras dos, por su presunta vinculación con un grupo dedicado a desalojos ilegales mediante coacción e intimidación dentro de la Operación Forza.

La investigación comenzó cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de que una persona había sido estafada a través de un falso contrato de alquiler y se encontraba ocupando la vivienda en cuestión, por lo que había empezado a recibir amenazas para que la abandonara.

En uno de los incidentes más graves, una treintena de individuos bloquearon las calles de acceso al inmueble ocupado, profiriendo amenazas y causando gran alarma entre los vecinos. Las pesquisas policiales permitieron identificar a varios de los responsables, quienes actuaban bajo el amparo de una supuesta empresa de servicios de desocupación, pero utilizando métodos de presión fuera de los cauces legales.

Las víctimas relataron que los implicados ofrecían dinero a cambio de abandonar la vivienda y, si no se aceptaba el trato, imponían plazos bajo amenaza de desalojo forzoso. Este modus operandi se había repetido en distintos puntos de la localidad y en municipios cercanos.

De la investigación se desprende que la víctima sufrió una alteración significativa de su vida diaria, viviendo en un estado de miedo y aislamiento propio del acoso inmobiliario ejercido por el grupo. Con esta actuación, la Policía Nacional ha logrado desmantelar un entramado que actuaba fuera de la ley, garantizando la protección de las víctimas y el respeto al principio de tutela judicial efectiva.