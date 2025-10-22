La Policía Local de Sevilla empezará a usar las tasers la noche de Halloween

La Policía Local de Sevilla empezará a usar los dispositivos electrónicos de control, más conocidos como pistolas taser, el próximo 31 de octubre. En los últimos años, la noche de Halloween se ha convertido en una de las más peligrosas, con numerosos incidentes, agresiones y robos. Ya el año pasado, un amplio despliegue policial garantizó la seguridad durante esta celebración, si bien el año anterior hubo al menos dos apuñalamientos y varias agresiones por parte de pandillas de adolescentes disfrazados y enmascarados, a las que hay que sumar el asesinato de un joven de 18 años en la puerta de su casa en Palomares del Río.

El Ayuntamiento de Sevilla adquirió 30 tasers entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Sin embargo, estos dispositivos no se habían utilizado hasta ahora. La Jefatura ha formado a cinco instructores y 56 policías de distintas unidades para el manejo de estas armas de inmovilización, pero todavía no se habían repartido. A raíz del incidente ocurrido el domingo en Bellavista al paso de la romería de Valme, el alcalde, José Luis Sanz, ha dado órdenes al jefe de la Policía Local para que se empiecen a repartir. El pasado domingo, la Policía Local detuvo a un hombre que provocó un altercado con un cuchillo de grandes dimensiones y atacó a tres agentes.

El sindicato CSIF pidió el lunes que se sacaran estas pistolas electrónicas de los almacenes del cuerpo y recordó que Sanz, cuando era candidato a la Alcaldía, prometió que se dotaría a la Policía Local de estas herramientas. "Desgraciadamente esto no es un hecho aislado", dijo esta organización en un comunicado. Por otra parte, fuentes del sindicato mayoritario, el Sppme, indicaron ayer a este periódico que habían estado negociando con la Jefatura la dotación de las tasers de cara a la noche de Halloween.

Además, también se empezarán a repartir 60 cámaras móviles personales, para cuyo uso la Jefatura ha tenido que establecer la figura del responsable de protección de datos. Los agentes que porten las taser tendrán que llevar también alguna de las cámaras. La Jefatura ha establecido un protocolo para el uso de estos dispositivos. Si durante el turno de trabajo tuvieran alguna intervención que implique una descarga por contacto directo o lanzamiento de sondas, el individuo en cuestión será conducido al centro adecuado donde pueda ser evaluado de sus lesiones y se aportará el parte de asistencia médica al expediente que se tramite.