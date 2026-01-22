Reconstrucción en Dos Hermanas, el presunto asesino vuelve al lugar del crimen

El juzgado que investiga el homicidio de Alejandro G. M. celebró ayer una reconstrucción del crimen en la vivienda de Dos Hermanas en la que sucedieron los hechos, en el número 37 de la calle Real de Utrera de la ciudad nazarena. Hasta allí fueron trasladados desde prisión el presunto autor del disparo que acabó con la vida de la víctima, el ciudadano portugués Francisco Felipe R. L., y otro de los investigados, Ignacio C. J. El suceso tuvo lugar en un piso ocupado que funciona como prostíbulo en el bajo del bloque. El segundo de los investigados resultó herido al ser alcanzado por el disparo en uno de los dedos. Es visible todavía la venda en la mano del dedo herido.

La Policía Nacional montó un importante despliegue en el entorno del edificio, en el centro de Dos Hermanas, para garantizar la seguridad durante esta diligencia judicial, en la que participó la comisión judicial y las distintas partes personadas en la causa. Fue tan espectacular el dispositivo que incluso hubo quien llamó a la sala del 091 alarmado por la presencia de tantos agentes y preguntando si había sucedido algo grave. Entre los agentes desplegados estaban los miembros del Grupo 1º de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría local de Dos Hermanas, que se encargan de la investigación de los hechos.

Ignacio C. J., otro de los investigados en el crimen de Dos Hermanas. / Ismael Rubio

Todo apunta a que el crimen se produjo tras una discusión en el prostíbulo, a mediodía del sábado 18 de octubre de 2025. La víctima, Alejandro, al que todos llamaban Alex, había ocupado la casa y tenía alquiladas las tres habitaciones a mujeres dedicadas a la prostitución. A su vez, también era cliente de las chicas. El día de los hechos, había llegado a la casa por la mañana temprano porque tenía previsto mantener relaciones sexuales con una de ellas desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. En un momento dado, llamaron a uno de los investigados, Ignacio, conocido como Nacho, con el que discutieron a cuenta de una pareja o ex pareja de éste.

A la una menos veinte de la tarde llegó al domicilio Nacho acompañado de otro individuo, desconocido para las prostitutas pero cuya descripción coincide con la del portugués. Comenzaron a hablar y discutieron. En el transcurso de la riña, el desconocido sacó un revólver y disparó a Alex. En ese momento, Nacho interpuso la mano izquierda y recibió un balazo en el dedo, lo que le causó una herida por la que sangraba abundantemente.

De hecho, dejó un reguero tanto en el inmueble como en la calle, lo que indicó después a los agentes la dirección de huida. Según el relato de los testigos e investigados, esta pelea pudo venir porque el portugués echó el humo del váper en la cara a Alejandro y éste cogió al otro por el cuello con intención de hacerle un mataleón. El disparo entró a la víctima por la mejilla y resultó mortal de necesidad. No había orificio de salida y el proyectil se recuperó del cráneo del fallecido.

El portugués escapó en el vehículo en el que había venido junto con Nacho, y en el que esperaba su conductor, un taxista pirata de Dos Hermanas que también figura entre los investigados y estuvo ayer en la reconstrucción. El herido acudió al Hospital Virgen del Rocío, donde se le atendió de la herida en la mano. El presunto autor del crimen se trasladaría después a Brenes, donde se instaló en casa de un hombre al que conocía, que casualmente es uno de los investigados por el asalto al chalé de María del Monte. Allí lo localizó la Policía Nacional la tarde del lunes 20 de octubre, dos días después del crimen.

Francisco Felipe se atrincheró en el piso de su conocido y éste, temiendo que pudiera tomarlo como rehén, saltó desde un tercero, quedando gravemente herido. Tras varias horas de negociación con la Policía, el sospechoso fue arrestado en Brenes, fue trasladado al hospital, pues tenía tres costillas rotas tras sufrir una caída con la moto durante la huida, e ingresó en prisión unos días después, cuando ya recibió el alta médica.