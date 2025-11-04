El autor material del crimen de Dos Hermanas, que se atrincheró en Brenes, sale del hospital e ingresa en prisión

El presunto autor material del crimen de Dos Hermanas, Francisco Felipe R., ha ingresado en prisión provisional tras recibir el alta hospitalaria. Estaba ingresado desde el pasado 20 de octubre, cuando fue detenido en una vivienda de Brenes, en la que se atrincheró durante horas y amenazó con disparar y hacer volar el bloque con una bombona de butano. Presentaba varias fracturas en las costillas tras haber sufrido un accidente de moto cuando huía tras matar a un hombre dos días antes.

El crimen se cometió a mediodía del 18 de octubre en una casa ocupada de la calle Real de Utrera, en el centro de Dos Hermanas. El presunto asesino disparó un tiro en la cara a la víctima, Alejandro G. M., de 30 años, una persona con numerosos antecedentes. El pistolero contó con la ayuda de un cómplice, que recibió accidentalmente un disparo en un dedo y tuvo que ir a curarse al Hospital Virgen del Rocío, donde fue detenido el mismo día de los hechos. Este presunto colaborador está ya en prisión.

Sin embargo, el supuesto autor material del disparo se dio a la fuga en una moto, con la que tuvo un accidente y resultó herido. Aún así, continuó adelante y llegó hasta Brenes, donde pidió a un conocido si podía pasar la noche en su casa, alegando que el día siguiente cogería un taxi para ir a Portugal, su país de origen. El dueño de la vivienda accedió, sin saber que este hombre estaba presuntamente implicado en un asesinato.

La mañana del lunes 20 de octubre, la Policía Nacional localizó al sospechoso en la citada vivienda de Brenes. Éste amenazó con disparar y hacer volar el bloque, lo que motivó que el dueño del piso se arrojara por una ventana y cayera desde el tercer piso, resultando herido con lesiones muy graves. Permanece hospitalizado en el Virgen Macarena. Este hombre es uno de los acusados del robo en casa de María del Monte, pero no tenía nada que ver con el asesinato de Dos Hermanas.

Tras varias horas de negociación, la Policía detuvo al sospechoso en el piso de Brenes. El hombre fue trasladado al hospital, donde ha permanecido ingresado varios días. Tras recibir el alta médica, fue puesto a disposición de los juzgados de Lora del Río, partido judicial al que pertenece Brenes. El juzgado decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de homicidio.

El pasado miércoles 29 de octubre, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Dos Hermanas, que lleva la causa porque se encontraba de guardia en el momento de ocurrir los hechos, celebró una comparecencia en la que ratificó la situación de prisión provisional de este detenido, que se acogió a su derecho constitucional a no declarar y que ya ha ingresado en prisión una vez recibida el alta hospitalaria.

En total, hay cuatro personas investigadas en relación con estos hechos, dos de las cuales están en situación de prisión provisional, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La causa se encuentra bajo secreto de sumario.