El juez envía a prisión por homicidio al hombre que resultó herido en un dedo en Dos Hermanas

El crimen del pasado sábado, 18 de octubre, en Dos Hermanas, en el que un hombre murió tras recibir un disparo en la cara, ya tiene a un sospechoso en prisión provisional. El juzgado de la localidad nazarena que investiga el asesinato de Alejandro G. M. ha acordado el ingreso en prisión provisional del hombre que acompañaba al presunto autor material del disparo y que casualmente resultó herido en un dedo, lo que motivó que se trasladara al hospital Virgen del Rocío, donde fue arrestado.

El juez, tras analizar la participación de esta persona en los hechos, ha acordado su ingreso en prisión, investigado por un delito de homicidio, por haber colaborado presuntamente con el autor material del disparo, el ciudadano portugués Francisco Felipe R., que fue arrestado el pasado 20 de octubre en Brenes, tras haberse atrincherado durante cinco horas y recibir a tiros a la Policía Nacional.

Tanto el presunto autor material del crimen, como la persona que le había dado cobijo en su casa de Brenes -que es además un implicado en el robo al chalé de María del Monte-, no han podido ser puestos todavía a disposición policial porque ambos se encuentran hospitalizados en estado grave. Francisco Felipe R. se cayó de la moto cuando huía del escenario del crimen de Dos Hermanas y tiene tres costillas rotas y afectación pleural, por lo que continúa ingresado con pronóstico grave.

Por su parte, la persona en cuya casa se quedó el presunto autor material se encuentra en estado crítico en el hospital Virgen Macarena de Sevilla, tras haber saltado por una ventana de la vivienda cuando huía del ciudadano portugués. En su precipitada huida, el hombre se precipitó desde una tercera planta, a unos 15 metros de altura, golpeándose en la cabeza y sufriendo fractura de pelvis y de cadera.

Uno de los ladrones de María del Monte

Aunque en un principio se apuntó que esta persona pretendía huir de la Policía, en realidad, según apuntaron fuentes familiares, estaba huyendo del asesino. Este hombre, J. R. M. M., apodado Rubio o Arriero, es uno de los once implicados en el robo en el chalé de María del Monte, que tuvo lugar en la madrugada del 25 de agosto de 2023. De hecho, según la Fiscalía y la abogada de María del Monte, fue uno de los cinco ladrones que irrumpieron en la vivienda con pasamontañas, golpeando y amenazando a la cantante, a su pareja, la periodista Inmaculada Casal, y a las otras tres personas que estaban aquella noche en la vivienda: la hija de Inmaculada Casal, su marido, y la empleada del hogar.

Pero el Rubio es completamente ajeno al crimen de Dos Hermanas. El asesino, un hombre de origen portugués al que conocía de antes, le pidió pasar una noche en su casa, a lo que él accedió. Le explicó que había tenido el domingo un accidente con una motocicleta -algo que ahora se ha acreditado que es verdad- y que necesitaba pasar la noche en algún sitio para, al día siguiente, coger un taxi y marcharse a Portugal.

El vecino de Brenes le abrió las puertas de su casa y le permitió pernoctar en ella, sin saber que estaba alojando a un fugitivo de un crimen. La tarde del sábado anterior, el portugués, Francisco Felipe R., había disparado presuntamente en la cara a Alejandro G. M., de 30 años, en una casa ocupada del centro de Dos Hermanas. Lo hizo con ayuda de un cómplice, que recibió accidentalmente un tiro en un dedo y que por ahora es el único que está en prisión. Se da la circunstancia de que este hombre también conoce a la víctima del crimen de Dos Hermanas, Alejandro, con el que había coincidido en trabajos como portero de discoteca.

Dos días después, la Policía Nacional estrechó el cerco sobre el presunto autor material del disparo y lo localizó en la vivienda de la barriada de la Paz de Brenes en la que se había refugiado. Al ver que la Policía rodeaba la casa, el sospechoso se atrincheró en ella, sacó la pistola que llevaba (casi con toda seguridad la misma empleada en el crimen de Dos Hermanas), disparó a los agentes y amenazó con volar el bloque con una bombona de butano. Fue esto lo que hizo al dueño del piso saltar por la ventana. Cayó desde un tercer piso. El momento fue grabado por una vecina y difundido ampliamente a través de chats de mensajería y redes sociales, algo que la familia denunciará.