Muere un varón por un tiro en la cara en Dos Hermanas

La plaza de la Constitución del municipio de Dos Hermanas era un hervidero ayer por la tarde. Familias en las cafeterías, grupos de amigos en los bares y una larga fila en el lateral de la Parroquia Santa María Magdalena. El motivo no era menor. Hoy sale la Virgen de Valme de este templo en su tradicional romería y los feligreses aguardaban con paciencia para arrodillarse ante la patrona del municipio. A escasos metros, la estampa era completamente opuesta al fervor propio de las vísperas de la famosa romería. La calle Real de Utrera estaba acordonada por la Policía Nacional, entre las vías Purísima Concepción y Giner de los Ríos. El motivo, la muerte por un único disparo en la frente con arma corta de un varón, A. G. M, de algo más de 30 años.

Los vecinos de las calles aledañas se agolpaban a eso de las 17:00 horas detrás de los cordones policiales. “Estaba haciendo de comer para ir temprano a la Virgen de Valme y a eso de las 14:30 horas, escuché las sirenas policiales y vi toda la calle llena de agentes”, explicó una de las vecinas que vive un poco más abajo del número 37, inmueble en el que ocurrió el suceso. Esta nazarena, acompañada de sus dos hijos, no podía creer lo que estaba viendo. El trajín de forenses y el levantamiento de un cadáver en un día tan señalado en el calendario nazareno.

Sobre las 17:30 horas, la comisión judicial ordenó el levantamiento del cadáver para su trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla para que se le practicara la correspondiente autopsia. La víctima recibió un único tiro en el pómulo derecho con un arma corta.

“En el bajo de esa casa vivían varios okupas y a uno le han dado el tiro”, narra otra vecina, que añade que los agresores –se estima que fueron varios– salieron huyendo dejando un visible reguero de sangre hasta llegar al aparcamiento de la plaza de abastos, donde se pierde el rastro. De hecho, la Policía detuvo anoche en el hospital Virgen del Rocío a un acompañante del asesino, que había resultado herido en un dedo, y continúa la búsqueda del principal sospechoso.

Por el momento, se desconoce cómo se produjo el asesinato y no se ha encontrado el arma homicida ni al presunto autor del crimen. Sin embargo, algunas fuentes consultadas por este periódico apunan a que puede tratarse de un ajuste de cuentas, dado que la víctima cuenta con numerosos antecedentes policiales, muchos de ellos por denuncias de amenazas y lesiones por parte de vecinos.

Sobre la víctima, se sabe que trabajaba como portero de discoteca en Montequinto y en la localidad nazarena era fácilmente reconocible por sus numerosos tatuajes en el cuerpo y en la cara.

Además, ha trascendido que la vivienda contaba con numerosas cámaras de vigilancia, a pesar de ser una vivienda okupa, y que en el momento del asesinato había dentro de la casa dos mujeres que han podido presenciar los hechos y están siendo interrogadas por la Policía.