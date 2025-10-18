La Policía detiene a un hombre tras el crimen de Dos Hermanas

La Policía Nacional, en la vivienda de Dos Hermanas donde se ha producido el crimen.

La Policía Nacional ha detenido esta tarde a un hombre relacionado con el asesinato registrado esta tarde en Dos Hermanas, según han confirmado a este periódico fuentes de la investigación, que apunta a que el arrestado no es el presunto autor del crimen, sino una persona que lo acompañaba y que resultó herido en un dedo.

La detención de esta persona se ha producido en el hospital Virgen del Rocío, a donde había acudido para que lo atendiesen de las heridas.

El suceso ocurrió en torno a las 14:15 horas de este sábado en una vivienda de la calle Real de Utrera de la localidad nazarena, donde la víctima fue tiroteada por causas que se desconocen por el momento.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias que rodean este suceso y proceder a la detención del presunto autor del crimen.