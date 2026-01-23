La ruta 091 pasa por Dos Hermanas

Dos Hermanas acogerá el próximo 8 de febrero la cuarta edición de la carrera popular organizada por la Policía Nacional bajo la denominación Ruta 091. Será un trayecto de siete kilómetros y tendrá un fin solidario. Todo lo recaudado se destinará a la Fundación AFA (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Dos Hermanas), hacerla visible y mejorar la calidad de vida de los enfermos.

Según informó ayer la Policía, continúan abiertas las inscripciones en la web www.ruta091.es, donde podrán inscribirse todos los ciudadanos mayores de 14 años que lo deseen. La inscripción incluye una camiseta oficial y bolsa del corredor. El número de plazas se ha ampliado de 500 a 700. Es la cuarta edición de esta carrera en Dos Hermanas y ésta será la más numerosa de las cuatro.

La prueba comenzará a las once de la mañana y tendrá un recorrido urbano de aproximadamente 7 kilómetros, con salida y meta en la calle Luis Ortega Bru, junto a la Comisaría Local de Dos Hermanas. El circuito discurrirá por distintas calles y zonas emblemáticas del municipio, incluyendo el parque municipal La Alquería del Pilar, ofreciendo un trazado accesible y seguro para todos los participantes.

Se establecerán categorías senior, veterano y Policía Nacional, con trofeos para los primeros clasificados, además de una categoría no competitiva para personas con diversidad funcional, asistidas en silla de ruedas, que tomarán la salida en condiciones adaptadas. El plazo de inscripción finalizará el 5 de febrero de 2026. También existirá una la posibilidad de realizar una aportación económica a través de un dorsal cero, pensado para todas aquellas personas que, sin participar en la prueba deportiva, quieran aportar una determinada cantidad para colaborar con la fundación.

La Policía presentó el jueves la carrera en la comisaría, con presencia de las responsables de AFA y también del Banco de Santander, uno de los principales patrocinadores. Estuvieron presentes el comisario jefe de Dos Hermanas, José Luis Valverde, y el inspector jefe Antonio Medina. La Ruta 091 nació como una iniciativa solidaria de la Policía Nacional en el año 2017 a iniciativa de la Oficina de Comunicación de la Dirección General de la Policía. Se trata de un conjunto de carreras que cada año se celebran en diferentes localidades de todo el territorio nacional. Sus patrocinadores generales son el Banco Santander y Mupol (Mutualidad de Previsión Social de la Policía).

Además de estos patrocinadores, esta cuarta edición de la Ruta 091 de Dos Hermanas se celebra gracias a la colaboración de la clínica capilar Doctor Frontela, el centro comercial Entrenasas, el restaurante Los Baltazares, Comunicaciones Griñón, Academia Desafío Ñ, Aromas, Estrella Galicia, Castaño Vinos y Tapas, Academia central de Oposiciones, Academia Ángeles Custodios, DCOOP y el Ayuntamiento de Dos Hermanas.