Clemente Fernández recurre la suspensión de la junta general de accionistas de Abengoa

El accionista y candidato a presidir Abengoa, Clemente Fernández, líder de la sindicatura Abengoashares –propietarios que aglutinan casi un 16% del capital de la empresa–, formalizó este martes un recurso de reposición al auto del juez Miguel Ángel Navarro que declaró el concurso voluntario de la matriz de la multinacional fundada en 1941 y que suspendió cautelarmente la junta general que debía celebrarse este miércoles o este jueves, en primera o segunda convocatoria, respectivamente.

El líder de los minoritarios agrupados y convertidos en primer accionista de la compañía solicita al juez con este recurso de reposición deje sin efecto la suspensión cautelar. Por ello, suplican al juez que, si estima el recurso, ordene al consejo de administración de Abengoa, S.A. que proceda a convocar una nueva junta general extraordinaria en la que se incluyan los mismos puntos del orden del día de la que quedó suspendida cautelarmente. Además, también reclaman que, para poder dejar sin efecto la medida, se ordene también "preservar los votos válidamente emitidos por los accionistas" bien de forma telemática o "mediante su envío por correo postal y entrega física en la sede de Abengoa, S..A según resulta del acta notarial de D. Javier Muñoz Layos", con vistas que se pueda votar "el cese de los miembros actuales del consejo de administración y [el] nombramiento de nuevos miembros en las personas de Clemente Fernández González, José Alfonso Murat Moreno y José Joaquín Martínez Sieso".

La decisión del juez Navarro del pasado viernes causó gran extrañeza en medios jurídicos, que desde el mismo día de la supensión. Como publicó este diario nada más publicarse el auto, las fuentes jurídicas consultadas, expertas en Derecho Mercantil, expresaron su perplejidad y consideraron que el juez "no alega ningún fundamento jurídico para suspender la junta". Y añaden sobre el contenido del auto: "No hay fumus boni iuris [apariencia de buen Derecho] ni periculum in mora [riesgo por la demora], ni instrumentalidad". Esto es, presupuestos necesarios para estimar las medidas cautelares. Además, especificaron jusriprudencia, como la del caso de Forum Filatélico, para argumentar que el hecho de estar en concurso no debía impedir la celebración de la junta, máxime cuando los puntos del orden del día no hacían referencia a ninguna decisión patrimonial sino sólo de orden societario.

El recurso presentado por la sindicatura Abengoashares en la persona de su líder hace suyos estos argumentos, dado que cita tanto la inexistencia de esos presupuestos como la citada jurisprudencia.

Tras argumentar el interés legítimo de Clemente Fernández para recurrir en reposición el auto que declaró el concurso en cuanto a la medida cautelar de suspender la junta de accionistas, el recurso.

