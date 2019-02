Abengoa activa un ERTE para medio centenar de empleados en Sevilla

Los empleados de Abengoa siguen recibiendo sustos a la espera de que el futuro de su compañía se despeje de una vez por todas. La última noticia que ha sacudido a la plantilla ha sido la activación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para medio centenar de trabajadores, principalmente radicados en Sevilla. Los afectados pertenecen a Abenewco 1, que engloba, entre otras áreas, al departamento de gestión corporativa de la matriz de la multinacional andaluza.

En la mañana de ayer, los responsables de la compañía comunicaron los nombres y apellidos de los empleados afectados por el ERTE, que tendrá una duración de 18 meses dentro de un marco temporal de 24 meses, según las fuentes consultadas. Hay que tener en cuenta que Abengoa pasó de tener 32.000 empleados en 2015 a 14.000 en 2018.

En la negociación de dicho expediente de regulación no intervinieron los sindicatos, ya que la esta empresa no cuenta con un comité de trabajadores. La compañía, por su parte, no quiso hacer declaraciones ni aportar los argumentos por los que se ha visto obligada a tomar esta decisión laboral.

El otro susto del que aún se están recuperando los empleados de Abengoa es en el retraso del cobro de la paga extraordinaria de diciembre. Finalmente, el abono se realizó junto a ingreso de la nómina ordinaria de enero, cumpliendo lo que ya anunció por carta la dirección de la empresa, liderada por Gonzalo Urquijo.

Tanto el ERTE como los retrasos en el pago parece estar motivados por la demora en lograr nuevas vías de financiación. Abengoa comunicó el pasado martes 29 de enero a CNMV que había conseguido alcanzar "las mayorías necesarias" para hacer efectivo el contrato de bloqueo o lock-up, que permite iniciar una nueva reestructuración financiera que, sustentando en un nueva plan de viabilidad, le facilite obtener liquidez con la que mejorar su operativa.