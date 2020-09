Abengoa advierte de que sin el dinero de la Junta se paralizará la operación de rescate

No habrá rescate de Abengoa si faltan los 20 millones que debía poner la Junta de Andalucía. La empresa, tras conocer la confirmación del Gobierno andaluz de que no participará en la operación de reestructuración financiera, emitió ayer un comunicado de prensa en el que advierte de que la falta de ese dinero tendrá como efecto que no se pueda cerrar la operación que evitaría la quiebra.

Abengoa señala claramente en su nota que "a fin de evitar la paralización de la operación de financiación", la compañía "necesita de forma urgente" que la Junta concrete "la formalización, aceptada para el resto de los financiadores de un compromiso de participación vinculante e irrevocable".

"Reiteramos que la firma del acuerdo de refinanciación es fundamental para resolver la delicada situación que atraviesan los negocios como consecuencia de la ausencia de liquidez y avales que están afectando de manera severa a los mismos, haciendo muy difícil su viabilidad", añade la multinacional fundada en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares, para advertir que puede ir a la quiebra.

El pasado viernes la multinacional andaluza comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que había logrado una adhesión del 82,14% de los acreedores de su filial Abenewco 1, que es la sociedad de la que dependen todos los negocios y es titular de los activos del grupo. Así como que la Junta formalizase su participación era "la única condición suspensiva" del acuerdo de reestructuración, al tiempo que recordaba que el plazo para hacerlo vencía mañana, 30 de septiembre.

A Abengoa le "sorprende que, tras más de tres meses desde que la Junta de Andalucía formuló su apoyo a la operación, expresado tanto en público y como en privado, se sigan sin haberse podido perfilar los instrumentos que facilitan la participación en la misma y que tampoco se haya podido indicar en qué momento se puede materializar, cuando la fecha límite era suficientemente conocida".

Pese a esta "sorpresa", la Junta lleva meses poniendo en duda la operación y nunca ha dado por hecha su participación, ni antes ni después del 6 de agosto, cuando Abengoa anunció el acuerdo para el rescate.

Antes al contrario, son reiteradas las informaciones en este diario en las que se advertía que el Gabinete que preside Juanma Moreno no había cerrado su participación. Sólo Abengoa, en la comunicación hecha a la CNMV el 6 de agosto, la dio por comprometida. Este martes, dio detalles de por qué: "La Junta de Andalucía confirmó su apoyo ante los diferentes participantes y todas las partes implicadas han trabajado, en consecuencia, con la confianza legítima de que se iba a honrar dicho apoyo", asegura en su comunicado.

La empresa, además, desmintió a los consejeros al afirmar en la nota que "el Gobierno andaluz tiene a su alcance, fórmulas e instrumentos para materializar el declarado apoyo al tejido empresarial y al empleo, máxime en estas circunstancias Covid-19, como están haciendo todas las Administraciones en Europa y en el mundo, incluidas las demás las comunidades autónomas".