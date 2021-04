La filial operativa de Abengoa, en causa de disolución al vencer 169 millones de deuda

En la actual coyuntura, no ya por una valoración, sino por una deuda formalmente vencida , los administradores que siguen la hoja de ruta de los anteriores, aunque con variaciones la introducir a un comisionista experto en despiezar grupo industriales, Terramar, se niegan en rotundo a usar la figura del preconcurso o del concurso para proteger los activos y el empleo.

Mientras no aumente capital, obtenga una dispensa o refinancie esta deuda, los acreedores pueden ejecutar las garantías que en las reestructuraciones de 2017 y 2019 se establecían para esta deuda.

Las mismas fuentes descartaron categóricamente que Abenewco 1 acuda de momento a algunas de las figuras de la Ley Concursal para proteger los activos y que éstos no puedan ser ejecutados.

Para solventar la causa de disolución, la empresa sólo baraja por ahora una solución, lograr de los acreedores, a los que no identifica , una dispensa (waiver) que permita declarar esa deuda como pendiente de pago, algo en lo que ya trabajaba a finales de marzo pero que no ha logrado.

Fuentes de la compañía confirmaron a este diario que Abenewco 1 no ha afrontado el abono de 169 millones de euros como pago de la deuda restante del New Monney 2 (NM2). Inicialmente, el NM2, según la operación de refinanciación ejecutada en 2017, consistía en un préstamo de 194,5 millones, de los 26.094.319 euros corresponden a una emisión de bonos . Desde entonces, su fecha de vencimiento siempre fue el 31 de marzo de 2021.

Ocultación a la CNMV de la insolvencia

El impago de la deuda y los bonos del New Money 2 no ha sido comunicada por el grupo Abengoa a laComisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pese a que sin que medie una dispensa de los acreedores, agrava la insolvencia del grupo, porque la propia filial operativa Abenewco 1 incurre en ella y se sitúa en causa de disolución. La empresa no ha comunicado nada al regulador de los mercados pese a que la deuda venció el pasado 31 de marzo. Ese mismo día vencía también una prórroga dada por los proveedores con deuda vencida por valor superior a los 300 millones de euros. El pasado domingo Abengoa SA sí anunció que había llegado a un acuerdo con la mayoría de esos proveedores para exnteder la dispensa sobre esa deuda vencida hasta el 7 de mayo. La empresa se negó a explicar a este diario por qué sí comunica a la CNMV la prórroga de la dispensa de los proveedores pero oculta que ha vencido la deuda del NM2 que seguía viva y de la que es deudora Abenewco 1.