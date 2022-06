Abengoa pedirá el preconcurso para 24 de sus filiales tras el fracaso del rescate Terramar

El grupo Abengoa ha acordado este jueves pedir el preconcurso de acreedores para 24 de sus sociedades filiales durante el transcurso de un consejo de administración de Abenewco 1, la sociedad que agrupa todos los activos y negocios, según confirmaron fuentes de la compañía. Esta decisión se adopta después de que la operación de rescate ligada a la oferta de Terramar Capital LLC haya fracasado porque estaba supeditada a la consecución de una ayuda pública, de 249 millones de euros, que la Sociedad Estatal de Participaciones, gestora del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, ha denegado.

La propia Abenewco 1 y las seis sociedades que no han logrado la ayuda pública (Abengoa Agua, Abengoa Solar España, Instalaciones Inabensa, Abengoa Energía, Abener Energía y Abengoa Operación y Mantenimiento) están dentro del listado de sociedades que el consejo ha acordado solicitar preconcurso en los juzgados mercantiles de Sevilla.

Otras sociedades para las que también se va a pedir preconcurso son Simosa, Abengoa Innovación, Abengoa Concessions, Abeinsa EPC, Abeinsa Engineering, Abengoa ECA Finance, Abengoa Solar New Technologies, Abeinsa Asset Management, Abengoa Greenbridge, Abeinsa Business Development o Nicsa.

Estos preconcursos se instan porque esas sociedades tienen deuda en ejecución, con Hacienda o con la Tesosrería de la Seguridad Social.

La declaración de preconcurso protege a estas empresas durante cuatro meses, tiempo en el que tendrán que encontrar soluciones o declararse en concurso.

Esta decisión coincide con el fin del plazo para presentar una propuesta de convenio en el concurso de Abengoa SA, la matriz del grupo, que debe entregarse como muy tarde este viernes, siempre que no se amplíe el plazo. La compañía ha pedido extender ese plazo hasta dos meses, y el juez ha dado dos días a la administración concursal para que informe si se opone o no a esa extensión.

La situación del grupo es muy complicada y está en manos de sus acreedores. El partrimonio negativo total del grupo supera los 5.000 millones de euros, según el último ejercicio hecho público, que es el de 2020.

La existencia de deuda convertibles en acciones en las sociedades instrumentales Abenewco 2, Abeewco 2 bis y Abenewco 1, complica mucho a la matriz tener capacidad de decisión sobre el destino del grupo. Precisamente, esas deudas convertible son fruto de las reestructuraciones financieras ejecutadas en 2017 y 2019 y que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Sevilla investiga como indiciariamente delictivas.

Sin embargo, como no fueron impugnadas en la jurisdicción Mercantil, siguen vigentes. Se da la circunstancia que los convertibles aprobados en 2019 no tenían por efecto inicial que los acreedores se quedaran con el 100% del grupo. Esto no se vio claro hasta que, con enorme retraso y cumplido el año que impedía impugnar esos acuerdos de junta general, en mayo de 2020, se situó a Abengoa en causa de disolución y se puso en marcha el tercer rescate denominado Vellocino, que fracasó en enero de 2021. La operación de rescate ligada a Terramar y supeditada a la ayuda de la SEPI pretendía lo mismo, tanto que el documento enviado a los acreedores para que diesen su consentimiento se le ha llamado Vellocino II.

Una vez situadas en preconcurso el grueso de las sociedades que operan en España, el grupo tendrá que ver si hay alguna opción de que de rescate unido o comienza un despiece de las unidades productivas que puedan encontrar un comprador.

El negocio sigue menguando

Mientras el negocio sigue menguando. Abengoa Operación y Mantemiento ha dejado de operar en las plantas termosolares que construyó el grupo en en Écija, y que ahora son propiedad de la antigua filial Atlantica Yield.

Tal como ya había informado este periódico, con la finalización del mes de junio, la empresa Rioglass Solar, filial de Atlantica, se ha subrogado el contrato de operación y mantenimiento de la Plataforma Solar de Écija, en la provincia de Sevilla, integrada por las plantas Helioenergy 1 y 2, que tienen una potencia instalada de 50 Mw cada una. Este cambio estaba previsto hace semana, ya que fuentes del comité de empresa de Helioenergy confirmaron que ya tienen negociadas, aunque aún no se han firmado, las condiciones laborales para que Rioglass se subrogue a los 80 trabajadores que todavía emplea el grupo Abengoa en este complejo.

Es lo mismo que había ocurrido desde inicios de junio con el contrato operación y el mantenimiento de la Plataforma Solar de Extremadura, la mayor de España, integrada por las plantas de tecnología termosolar cilindroparabólica Solaben 1, 2, 3 y 6, con una potencia de 50v megavatios (Mw) cada una. Según confirmaron fuentes tanto de Rioglass como del comité de empresa de estas instalaciones, ubicadas en Logrosán (Cáceres), la decisión ha incluido la subrogación de una plantilla integrada por 133 trabajadores, todos lo que el grupo Abengoa empleaba allí.