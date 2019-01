Airbus amenaza con abandonar Reino Unido si el 'Brexit' es sin acuerdo

Reino Unido podría quedarse sin factorías de Airbus en su territorio y su carga de trabajo repartida entre otros países relacionados con el gigante aeronáutico. El presidente de Airbus, Tom Enders, ha alertado mediante un vídeo de que si los británicos salen de la UE sin alcanzar un acuerdo, algo que cada vez parece más factible, Airbus podría decantarse por trasladar sus instalaciones a otras zonas de Europa.

España podrá ser una de las grandes beneficiadas, ya que tiene difícil restarle carga de trabajo a Francia y Alemania, que poseen la mayor parte del negocio aeroespacial, pero las empresas españolas que forman parte de la cadena de suministro de Airbus tienen sobrada tecnología y el conocimiento para responsabilizarse de los programas que actualmente están ubicados en Reino Unido.

A no-deal #Brexit will lead to @Airbus making “potentially very harmful decisions for [its operations in] the UK”, says Airbus CEO Tom Enders.

