Andalucía se marca el mejor abril para el empleo desde que hay registros

Andalucía registró tres récords en el mes de abril en lo que al mercado laboral se refiere: por un lado, volvió a batir el máximo de marzo de afiliados a la seguridad social, y situó la cifra total en 3.386.504, ya bastante cerca de los 3,4 millones; por otro, registró el mayor aumento de cotizantes en un mes de abril: 52.499; y, por último, registró la mayor cifra de creación de empleo desde que hay registros estadísticos en los cuatro primeros meses del año. La comunidad ha generado entre enero y abril 74.185 puestos de trabajo en términos de afiliación a la Seguridad Social, un dato sin precedentes.

La hostelería y la fresa, los motores

Tras la desaceleración de finales de año, que no hacía presagiar nada bueno, el mercado laboral se recupera, animado sobre todo por la hostelería, con 26.213 afiliados más en abril; y por la agricultura, con 8.708 más. En el empuje de este sector participa sobre todo Huelva, con 16.748 afiliados más gracias, sobre todo, al sector de la fresa. A la provincia onubense le siguen, en creación de empleo, Málaga (+15.366) y Cádiz (+10.662), lo que refleja las buenas expectativas del turismo costero de cara al verano.

Quizás el punto más negativo es que una enorme cantidad de los puestos de trabajo creados están muy ligados a la temporalidad, aunque hay que decir que son muy pocos los sectores que destruyen empleos en abril, y en una medida bastante pequeña: solo administración pública (excluidas educación y sanidad), actividades financieras y educación.

Más de 400.000 empleos creados en tres años

Andalucía mantiene, por otro lado, un vigoroso ritmo de creación de empleo anual: suma 98.758 afiliados más que en abril de 2022, cifras inferiores a las 160.424 del año anterior y a las 165.864 del precedente. En total, 425.000 empleos generados tras el shock inicial de la pandemia, que destruyó más de 200.000 empleos. La comunidad no solo se ha recuperado sino que ha sumado 225.000 afiliados más.

El nivel de paro más bajo desde noviembre de 2008

La evolución del paro, por su parte, no es ni mucho menos de récord, aunque sí es buena. Andalucía registra 20.551 parados menos en abril respecto al mes anterior, hasta la cifra total de 713.840, la más baja desde noviembre de 2008. En este caso, estamos ante los mejores primeros cuatro meses del año al menos desde 2017, con una reducción del paro de 13.257 personas, aunque este dato está bastante condicionado por el mal dato de enero. Si contabilizamos solo los dos últimos meses (marzo y abril) la caída del desempleo es de 35.835 personas. En el último año la reducción del paro es de 64.958, una cifra muy inferior a los más de 200.000 desempleados que dejaron de serlo en el año precedente pero aun así muy estimable.

Este buen dato es matizable, quizás, porque 'esconde' que los fijos discontinuos que no están activos no se consideran parados sino demandantes ocupados. En su conjunto, este colectivo, el de demandantes no ocupados lo componen 285.670 personas en la región, aunque se desconoce quienes de ellos son fijos discontinuos (que han aumentado mucho en el último año por la reforma laboral) y quiénes no, ya que el Ministerio de Trabajo no desglosa los datos con el argumento de que esta metodología data de 1985 y nunca se ha hecho. Su número bajó en abril en 13.869 personas -abril es una época en la que los fijos discontinuos, muchos de ellos en la hostelería, son llamados a trabajar- pero en un año se ha incrementado en unas 60.000.

El paro baja en todos los sectores, pero sobre todo en servicios (-12.876, el 62% del total) y en el colectivo sin empleo anterior (-3.488), que es el que agrupa a los que buscan su primer empleo o llevan mucho tiempo sin encontrar uno. En los últimos meses el paro en este segmento había aumentado (incluso en tasa interanual) y eso era preocupante porque estos son los primeros que caen cuando el mercado va mal. La bajada del desempleo de este colectivo en abril, pues, no es solo un buen dato sino también un síntoma positivo.