Autoconsumo: la hora de ahorrar energía y hacer negocio

Los últimos datos de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF, desvelan que este último año en nuestro país se ha incrementado la instalación de energía fotovoltaica destinada al autoabastecimiento en más de un 100%. No se trata de un dato baladí si se tienen en cuenta aspectos como el persistente cambio climático o el actual escenario geopolítico, donde la guerra de Ucrania ha elevado la inflación y el precio energético a cifras históricas.

Dentro de este contexto, surgen nuevas alternativas al tradicional consumo energético, puesto que la situación mundial requiere de nuevas soluciones que establecen que el futuro sea un ahora inmediato. En medio de esta crisis energética mundial se abre el camino con fuerza al autoconsumo como alternativa real hacia el ahorro energético, el cual cuenta con el apoyo de los fondos europeos para su instalación.La entidad BBVA organizó en el día de ayer 14 de diciembre un coloquio que contó con la moderación de Magdalena Trillo, asesora de Transformación Digital de Grupo Joly; y la participación de Alfonso López-Sáez, director Transformación y Productividad de BBVA DT Sur; Pablo Alonso, director gerente de Irradia Energía; y Rafael Camacho, director gerente de Granja San Rafael.

“La escalada en el precio de la electricidad y los incentivos cada vez mayores para la instalación de energías limpias y renovables están suponiendo un avance exponencial en los sistemas de autoconsumo en España. Según un estudio de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), este crecimiento es especialmente relevante en el mundo residencial, donde ha pasado a suponer el 32% de la potencia fotovoltaica instalada en 2021 frente al 19% en 2020. La llegada de los fondos europeos supone una oportunidad sin precedentes para el impulso del autoconsumo fotovoltaico en España, a nivel empresarial y sobre todo en el mundo residencial, materializado en diversas ayudas y subvenciones de los organismos públicos que abren un nuevo camino más eficiente, económico y sostenible”, abría el evento Magdalena Trillo.

Alfonso López-Sáez, por su parte, destacaba la importancia de apostar por las energías renovables en España, en especial por el autoconsumo fotovoltaico: “Es tarea de todos, y por tanto tenemos una responsabilidad, limitar el impacto del crecimiento de la temperatura del planeta. Al margen de este interés social hay otro más terrenal: el enorme coste de la energía que se ha incrementado por el conflicto de Ucrania y del gas procedente de ese país. La apuesta por las placas solares es una apuesta decidida y rentable, los plazos de amortización de una instalación de este tipo están en torno a un período de 5 a 7 años, un plazo pequeño para que salga muy rentable económicamente. Por otro lado, justo ahora hay más ayudas, como son los fondos Next Generation y los fondos europeos; asimismo existen numerosas subvenciones por parte de los ayuntamientos. Yo creo que todo esto hace que sea imprescindible acometer este tipo de instalaciones, no solo en Andalucía, sino en todos los países del mundo”.

En cuanto al enorme potencial de Andalucía en un contexto de autoconsumo el director de Transformación y Productividad de BBVA DT Sur también quiso resaltar que “la enorme capacidad que tenemos los andaluces de ser autosuficientes es enorme. Creo que no es una utopía optar por estas instalaciones. Hay un compromiso firme de todos los países y en Andalucía estamos sobradamente preparados, no solo en infraestructuras, sino en empresas como las que forman parte de este coloquio. Empresas con antigüedad en el mercado que son una garantía a la hora de realizar esta transición”.

Pablo Alonso, director gerente de Irradia Energía, argumentó sobre la experiencia adquirida de este tipo de empresas, así como de la situación actual en este sector de negocio: “Cuando yo empecé en este campo conseguir que tan solo un 1 % de la energía fuera solar era algo increíble. Seguramente en un futuro haya que combinar esta energía solar con otras fuentes de energía, pero en el presente el uso de este tipo de combustibles ya es una realidad. Nosotros cuando empezamos realizamos muchos proyectos singulares, pero actualmente, con el autoconsumo ya regularizado, nos encontramos en una posición de privilegio porque sabemos cómo proceder, fruto de esos años de experiencia. Hemos protocolizado para hacer llegar este autoconsumo a más proyectos, dejando a un lado esos proyectos que implicaban mayor singularidad y también contamos con profesional propio.

El autoconsumo es una inversión rentable gracias a sus cortos plazos de amortización

Ahora mismo en Irradia Energía somos 35 profesionales, el año que viene seremos 50 e iremos creciendo. Este tipo de empleo necesita estar muy formado y cumplir muy rigurosamente las medidas de seguridad. Quizás uno de los problemas del sector es que de alguna manera tan fácil es hacerlo bien como hacerlo mal. Nos encontramos con muchas empresas sin experiencia que requieren de una labor compleja que no puede realizarse de manera rápida, sino bien. Las ayudas, como las procedentes de los fondos europeos son necesarias, pero ojalá dentro de poco con un tejido lo suficientemente sólido para no depender de las soluciones. El consumidor debe ser consciente de que estas instalaciones de autoconsumo cuentan con muchas ventajas, como es el hecho de que incentivan el valor de la vivienda”.

Asimismo, Magdalena Trillo daba paso a Rafael Camacho, director gerente de Granja San Rafael, para explicar en qué momento se postula el autoconsumo como una prioridad para los negocios: “Todas las empresas intentan optimizar todos los recursos a su disposición. Nosotros, por ejemplo, pensamos en su momento que ya que tenemos un sol que nos da energía por qué no amortizábamos esa energía. Desde hace muchos años nos encontrábamos estudiando cómo hacer para dar este paso puesto que por entonces el coste de las placas era muy alto. Con el paso de los años parecía que se iba abaratando el coste, hasta que montamos la primera instalación, con la que tuvimos la suerte de que la conseguimos a unos precios muy rentables. Es entonces cuando sube el precio de la energía por lo que tenemos una amortización rapidísima. No apostamos por las ayudas porque por entonces no había ayudas, optamos por la rentabilidad”.

Alfonso López-Sáez, director Transformación y Productividad de BBVA DT Sur quiso cerrar el coloquio alentando a empresas y particulares a optar por este tipo de instalaciones: “En primer lugar, actualmente es el momento de apostar por el consumo porque se dan las circunstancias idóneas para ello. Es tarea de todos ayudar a esa transición hacia un futuro sostenible, nos compromete a todos. Por último, se trata de inversiones rentables, con unos plazos de amortización muy cortos y hay empresas que dan un servicio completo sin ninguna duda. Todo esto, junto a las ayudas con una cantidad muy importante, propician que el autoconsumo sea el camino marcado a seguir”.