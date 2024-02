Ayesa culmina la integración de Ibermática y operará bajo una sola marca

La multinacional sevillana Ayesa, proveedor global de servicios de tecnología e ingeniería, ha culminado la integración de Ibermática con el lanzamiento al mercado de una sola marca que representa a una sola compañía con una facturación superior a los 700 millones de euros y 12.500 profesionales, informa la firma este jueves en un comunicando

"El objetivo de la firma es seguir evolucionando, tanto de forma orgánica como vía adquisiciones. En los últimos años la cifra de negocio ha aumentado a doble dígito, destacando 2022 cuando, tras la adquisición de Ibermática, se convirtió en el quinto proveedor de soluciones digitales del país", indica Ayesa.

Este crecimiento, añade, se reafirma sobre una estrategia de gestión multiterritorial con sedes en 23 países, que le permite "mantener la raíces en los territorios de origen y estar cerca de los clientes".

Todo ello ha contribuido a que se erigiera como "el mejor proveedor IT del mercado español en 2023, según el prestigioso estudio de Whitelane y Eraneos", y como "una de las mejores empresas para trabajar también según diferentes rankings".

La integración de las marcas responde a la "alta competencia en el mercado, dominado por grandes grupos internacionales, así como a la exigencia de los clientes de contar con proveedores de mayor dimensión". Además, con este paso espera "simplificar las operaciones, contar con una oferta más completa y un mensaje más coherente, así como lograr una mayor cohesión interna y consolidación de recursos".

José Luis Manzanares, CEO de Ayesa, destaca que “a partir de ahora seguiremos creando soluciones digitales, haciendo complejas implantaciones o aplicando nuestro conocimiento en datos e IA y ciberseguridad. Y por supuesto también vamos a seguir trabajando por una movilidad sostenible y ciudades más inteligentes, diseñando y supervisando infraestructuras e industrias por todo el mundo. Pero, eso sí, diciendo Hi a una marca Ayesa que nos engloba a todos por igual”.

La dimensión social es otro de los pilares fundamentales de Ayesa y de ahí la creación Ibermática Fundazioa en Euskadi, refrendando su apuesta por la región. Este proyecto estará formado por más de 50 profesionales y tiene como propósito atajar la brecha digital.

Say_Hi_Say human intelligence

La compañía, fundada en Sevilla en 1966, ha ayudado a más de 12.000 empresas, instituciones y organizaciones a alcanzar sus metas, combinando el mejor talento con la tecnología e ingeniería más puntera.

Esta visión de utilizar el conocimiento para construir un mundo más eficiente y justo, se expresa ahora en Say hi_ Say human intelligence, "que busca poner en valor el componente humano junto con el expertise técnico que le ha valido el reconocimiento mundial en más de 70 disciplinas".

Visible en todas las plataformas y espacios de Ayesa, la campaña Say hi_ acompañará el crecimiento de la compañía a nivel nacional e internacional.