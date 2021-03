CEN Solutions, la empresa sevillana que triunfa en EEUU con el almacenamiento de energía

Cuadros Eléctricos Nazarenos fue fundada en 1994, en Dos Hermanas, por José Manuel Gómez Solís, un técnico electricista con cinco años de Formación Profesional. "Éramos tres personas y facturamos 54 millones de pesetas en aquel año (325.000 euros)", dice. Hoy comanda un pequeño gigante de 30.000 metros cuadrados en la zona franca del Puerto de Sevilla, que facturó en 2019 -último año realmente homologable al no haber pandemia- 27 millones de euros y que ya no hace solo cuadros eléctricos. Es y hace mucho más.

Tras adquirir en 2016 la ex de Abengoa Inabensa -la filial de la multinacional de líneas de transmisión eléctrica-, Cuadros Eléctricos Nazarenos tomó el nombre comercial de CEN Solutions y se trasladó a su actual ubicación (que era la de Inabensa) desde el espacio de 6.000 metros cuadrados en el Polígono La Isla (Dos Hermanas), que aún mantiene. Las dos empresas fusionaron su 'know how' y los 80 empleados de Inabensa pasaron a serlo de CEN (ahora son 160 en total). El pez chico se comió al grande, gracias, entre otras cosas, a la entrada de la firma norteamericana Altagama en el 50% de CEN Solutions, lo que permitió acometer la operación.

La empresa creará una filial en EEUU para potenciar su crecimiento en el país

Como admite Gómez Solís, esta integración permitió a la empresa acelerar su crecimiento: 13 millones de cifra de negocio en 2017, 19 millones en 2018 y 27 en 2019. En ello ha tenido mucho que ver no solo la integración de Inabensa sino la apuesta firme por ser "un actor muy importante en la transición energética a nivel mundial". En el caso de CEN Solutions, eso se traduce en la fabricación y mantenimiento de contenedores modulares para el almacenamiento de energía, una actividad muy embrionaria en España pero que se está desarrollando a una gran velocidad en Estados Unidos.

En marcha el traslado a otra ubicación CEN Solutions prevé llevar su producción pronto -ya ha pedido licencia- al polígono industrial Megapark de Dos Hermanas, con un espacio más o menos similar al actual de Torrecuellar. "Serán naves más preparadas para contenedor ihouse (así se llaman a nivel internacional) para el almacenamiento y más sostenible, con un MW de energia; además, habrá productos expuestos para que se pueda ver lo que estamos haciendo", dice Gómez Solis, que añade que negocia con la Zona Franca de Sevilla una salida para Torrecuellar. CEN Solutions aún no ha decidido si abandonará del todo sus actuales instalaciones o no.

Gómez Solís explica que, ante las deficiencias de la red eléctrica, el Gobierno federal de ese país ha apostado por incentivar el almacenamiento de energía. En ese contexto, CEN Solutions ha entrado en ese mercado con sus contenedores. Para el Departamento de Energía del Estado Massachusetts ha desarrollado el programa Smart para almacenar 150 megavatios/hora; y para la energética Heco (Hawai Energy Company) está prevista la instalación entre este año y el que viene de otra instalación de 200 megavatios.

Este proyecto, más otros en Malasia, Rusia y EEUU, han llevado a que la empresa haya conseguido en 2020 una cartera de pedidos de 38 millones de euros, de los cuales 30 están comprometidos en 2021. Si la pandemia lo permite y se ejecutan, CEN Solutions superará los 27 millones de negocio de 2019, tras un 2020 en el quedó en 19 millones por el retraso de algunos proyectos debido a la incertidumbre por el coronavirus. Ahora mismo, según Gómez Solís, más de la mitad de la facturación total del grupo está en sus soluciones para el almacenamiento de energía.

Preparada para crecer en España Gómez Solís está convencido de que en unos pocos años habrá futuro para el almacenamiento de energía en España, ya que va a ser necesario para mantener el suministro a medida que las nucleares vayan cerrando. “Aquí es algo que esta por descubrir; no hay una regulación, como en EEUU: la inversión cuesta mucho y no renta”. Aun así, CEN Solutions está en conversaciones con actores principales del sector energético para empezar a trabajar y ya llevó a efecto un proyecto en la isla de La Graciosa, en Canarias, de almacenamiento. La empresa quiere aprovechar también su ‘know how’ en mantenimiento para entrar en el mercado del agua y ya ha fichado a un químico para ello y trabaja con Endesa en Mahón (Islas Baleares). Aparte, sigue trabajando con clientes de energía convencional como Repsol, Cepsa, CLH o Enagas; y es uno de los dos proveedores españoles seleccionados para trabajar en nucleares. En esta actividad participa en el proyecto Iter, en Francia, la primera planta de fusión nuclear del mundo. Y sigue haciendo equipos modulares. Hay 500 fabricados por la empresa en todo el mundo.

El director general de la firma anticipa que, en este escenario, la empresa dará ahora el tercer gran salto de su historia. Primero fue fabricante -de cuadros eléctricos, entre otras cosas-, después integradora -ejecutaba el proyecto en Sevilla y lo integraba casi automáticamente allí donde iba destinado- y ahora va a liderar los proyectos desde el punto de vista tecnológico. "No solo queríamos ser integradores sino tener la base, el corazón, tener la tecnología suficiente para que se puedan acometer aún mejor estos productos", afirma Gómez Solís. Ahora no se trata de recibir un encargo y ejecutarlo sino de diseñar una solución final para el cliente: y eso va desde una ingeniería contra incendios hasta el control a distancia de los datos del almacenamiento, pasando por el manejo del inversor fotovoltaico para dar servicio a una ciudad y a la vez cargar el contenedor. Todo el proceso creado y controlado por CEN Solutions.

Para acompañar esta etapa, calificada por Gómez Solís como "ilusionante", la empresa ha contratado José López Domínguez, hasta ahora director de Tecnología e Innovación de Abengoa. Un equipo de unas cinco personas liderados por López Domínguez se encargará de todo el I+D que después será testado y ejecutado en el taller de la empresa.

Otra forma de acompañar esta nueva etapa va a ser la creación de una filial en Estados Unidos, con la idea de apoyar la creciente actividad de CEN Solutions en el país. No será solo comercial. La empresa abrirá una instalación industrial en Estados Unidos. "La ingeniería y la tecnología se quedará aquí pero toda la parte de pruebas, ensamblajes y entregas se hará allí", dice Gómez Solís, que explica que la razón de este paso: "Cuando terminamos unas obras y mandamos un cuestionario de calidad siempre nos dicen lo mismo, que estamos muy lejos". La filial es una forma, pues, de acercarse al cliente.

Cen Solutions se dispone a posicionarse como actor principal en un sector que, según Gómez Solís, va a crecer en todo el mundo de forma exponencial. Dice que muchas empresas se están acercando a Cuadros Eléctricos Nazarenos. Que las oportunidades llegan "por todos lados". El futuro dirá hasta donde llega la empresa que creó un orgulloso electricista.