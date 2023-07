La CEOE allana la reelección de Garamendi al eliminar la limitación de mandatos

La asamblea general de la CEOE aprobó este miércoles, con una abstención, suprimir la limitación a dos mandatos consecutivos de cuatro años para el presidente, lo que allana el camino para que Antonio Garamendi continúe al frente de la patronal los próximos años."Aquí la gente es libre", aseguró Garamendi en declaraciones a los medios sobre los cambios en el proceso electoral aprobados por la asamblea. Preguntado sobre la posibilidad de prolongar su mandato, el líder de la CEOE apuntó que no sabe qué pasará dentro de cuatro años y que, llegado el momento, habrá "libertad para que el que quiera se pueda presentar".El máximo órgano de la patronal aprobó elevar al 10% de los electores los avales necesarios para presentar candidaturas a presidente de la CEOE, que los candidatos sean proclamados 30 días antes de que se celebre la asamblea electoral y que, en caso de no haber más de un candidato, este sea elegido por aclamación.La presidenta del comité de régimen interno de la CEOE, Mirenchu del Valle, defendió que eliminar la limitación de mandatos servirá "para elegir y reelegir a quien legítimamente presente su candidatura", mientras que eliminar el proceso de votación cuando solo haya un candidato responde a que, al no existir "posibilidad de elección, celebrar una votación (en urna) carece de sentido".La junta directiva de la CEOE informó de que los presupuestos de 2023 incluyen una subida salarial del 3% para sus empleados y un alza de las cuotas de los asociados del 5%, entre ellos los nuevos, la patronal de retail ARTE o empresas como Deloitte, Iryo y Mango.En el discurso de clausura, Garamendi valoró la labor de la patronal y cargó contra la "campaña de acoso y derribo contra empresas y empresarios con nombre y apellido", ya que las empresas, según dijo, son "la principal garantía de crecimiento de la economía española".El líder de los empresarios españoles insistió en la necesitad de contar con un marco regulatorio favorable "que permita la inversión", de "reducir las cargas administrativas innecesarias" y de "eliminar barreras al libre establecimiento y ejercicio de la actividad empresarial".

La CEOE trabajará con el Gobierno legítimamente elegido

El presidente de la patronal aprovechó los cuatro días que quedan para la convocatoria de elecciones generales para hacer un llamamiento a votar, al tiempo que dejó claro que "la CEOE trabajará con el gobierno que los ciudadanos hayan decidido".Así, puso en valor la "lealtad institucional" de la patronal y ha resaltado que "nosotros estamos en el modelo constitucional y pensamos que la Constitución ha sido el mejor marco de desarrollo desde el ámbito económico y social".Preguntado por si aceptaría introducir en la reforma laboral cambios, como anunció que hará el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, si gobierna, Garamendi dejó claro que "siempre defenderá el diálogo social y la reforma laboral es consecuencia de él".Sin embargo, reconoció que el actual gobierno ha introducido cambios por real decreto y sin consenso en la reforma laboral, por lo que "tenemos derecho a reclamar que se puedan cambiar cosas", pero siempre que se negocien con patronal y sindicatos.Durante su intervención al cierre de la asamblea pidió "limitar" la función del legislador para que los agentes sociales tengan "un mayor papel regulador", y sobre los cambios introducidos por el Gobierno señaló que se hicieron "con nocturnidad y alevosía" y "de espaldas al diálogo social".