Divergencia en los comités de Abengoa: unos piden salvar la matriz y otros ayuda de las Administraciones

Diferentes comités de empresa de las empresas Abengoa han emitido este sábado dos comunicados totalmente opuestos sobre el futuro de la multinacional.

Delegados de personal de Abengoa Puertollano CSP O&M S.L.U; de Inabensa C.P. Alcalá; de Abengoa Abenewco 1 Centro Torrejón; y los comités de Abengoa Solar PS-CLM; Eucomsa Utrera; y de la plataforma solar El Carpio han asegurado este sábado, tras una reunión con representantes de la matriz, que "la sociedad Abengoa, S.A. es un activo de vital importancia para cualquier inversor interesado en el grupo. La liquidación de la matriz abocaría irremediablemente a una subasta separada de unidades productivas sacrificando con ello la mayoría de los puestos de trabajo".

Estos comités, por tanto, se muestran a favor del recurso presentado por el consejo de Abengoa S. A. tras el auto de liquidación de la matriz emitido por el juez. En él, los gestores de la matriz presentan un convenio de acreedores ligado a una oferta por el conjunto del grupo, incluida la matriz, de Sinclair Capital y RCP Group. "Rogamos encarecidamente al Juez encargado del concurso de acreedores de la matriz de nuestroGrupo, D. Javier Carretero Espinosa de los Monteros, que tenga en consideración aceptar el recurso presentado por el consejo de administración al auto de liquidación de Abengoa,S.A., y acepte abrir la fase de convenio de matriz de nuestro grupo, para mantenerla operativa y que sea posible así refinanciar el conjunto de la empresa con esta u otra oferta", afirma el comunicado de los comités, que dicen representar a seis de los 12 que componen el conjunto del grupo.

Por su parte, los comités de Abenewco 1 CPA, Abengoa Energía, Abengoa Agua, Inabensa CPA y Plataforma Solar Solucar -que dicen representar al 70% de los trabajadores- piden al Gobierno y al de la Junta de Andalucía que "concreten a la mayor brevedad la financiación necesaria ofrecida para viabilizar al grupo" y a Hacienda que "suspenda urgentemente los embargos realizados en los últimos días".

Este grupo de comités afirma que estará "vigilante" para que la oferta presentada por Abengoa SA "cumpla todos los requisitos de la Ley", ya que, añaden, "no nos podemos permitir una pérdida de tiempo con propuestas de convenio u ofertas que no cumplan los mínimos requisitos exigidos". Añaden que si la propuesta es admitida a trámite y ellos consideran que no se ajusta a la ley se personarán en el proceso y manifiestan, además, su "rechazo a las presiones mediáticas" al juez encargado de resolver el recurso.