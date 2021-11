Eficiencia y sostenibilidad para un futuro en el que no falte el agua

Se dice que “no se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo”. Vivimos la mayor escasez de agua de los últimos 25 años, un bien natural fundamental para coexistir en un planeta que ya está dando serios avisos de que la mentalidad y los hábitos de la sociedad deben cambiar de forma radical.

Con el objetivo de concienciar a la población, Grupo Joly ha celebrado un desayuno redaccional titulado Servicios Municipales en la provincia de Sevilla. Para este encuentro, moderado por el redactor de Diario de Sevilla, Manuel Ruesga, se contó con la participación de Rafael Márquez, gerente urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla; Sergio Gómez, concejal delegado de Urbanismo, Desarrollo Socioeconómico y Medio Ambiente. Segundo Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Écija; Jaime Palop, consejero delegado de Emasesa; y Pedro Rodríguez, director Gerente de Aljarafesa.

Para comenzar, los asistentes quisieron analizar la situación de los servicios municipales, sus infraestructuras y cómo se fusionan las mismas con la lucha contra el cambio climático. El primero en tomar la palabra fue Rafael Márquez, gerente urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Márquez apuntó que es vital que “las administraciones públicas presten unos servicios públicos de manera eficaz y eficiente”. Aseguró que la gerencia de urbanismo “está en un proceso de mejora constante para que estos servicios se lleven a cabo de manera mucho más competente”. En este sentido, Rafael Márquez detalló que “se va a pasar de un presupuesto de cuatro millones a un total de diez millones, algo que permitirá apretar el acelerador en cuanto a inversión se refiere”. Esta ampliación presupuestaria, teniendo también en cuenta tesorería y la deuda, hará que “estén saneadas las cuentas y se consiga conservar la ciudad a través de la inversión y un plan municipal que va a garantizar actuaciones”, unas actuaciones que girarán en torno a la eficiencia de las infraestructuras.

“La sostenibilidad es necesaria y posible. Estamos ante un gran reto y debemos garantizar los servicios públicos”

Por su parte, Sergio Gómez, concejal delegado de Urbanismo, Desarrollo Socioeconómico y Medio Ambiente, destacó que si algo buena ha tenido la pandemia es que “ha puesto el foco en los ámbitos en los que realmente tiene que estar el dinero. Es decir, en unas infraestructuras públicas que son vitales”. Además, apuntó que, gracias a los objetivos de la Agenda 2030, “se ha conseguido cambiar a una nueva visión, una visión en la que las administraciones locales tienen que hacer un esfuerzo y trabajar por ser coherentes y eficientes”. Para ello, es fundamental que las mismas cuenten con “músculo visible de personal local y el dinero se invierta de la mejor manera posible”.

El pasado martes, Emasesa activó la prealerta por sequía, un hecho que, según Jaime Palop, consejero delegado de Emasesa, debe servir para “evolucionar y cambiar a través de un modelo de gestión participativa en el que todo esté consensuado, entre otras cosas, para luchar contra el cambio climático”. Palop quiso ir más allá asegurando que “la emergencia climática nos indica que hay que redefinir el día a día” y conseguir salir de la crisis económica y social en la que estamos inmersos “mejores y diferentes en lo que se refiere a eficiencia y resiliencia, además de llevar a cabo una gobernanza más democrática. Ahora bien, también indicó que existen dos problemáticas importantes como el propio cambio climático y el no tener cubierto los gastos para renovar unas infraestructuras ya anticuadas, lo que hace que el devenir “sea toda una incógnita”.

“Debemos ser capaces de trabajar juntos en un problema común. Hay que dar al agua el valor suficiente y verla como un recurso básico”

Aljarafesa también estuvo presente en las afirmaciones de Pedro Rodríguez. El director gerente de una empresa que presta servicio a treinta municipios del Aljarafe sevillano empezó alabando a la provincia afirmando que “Sevilla es una de las regiones que mejor está en el ciclo del agua, un agua de calidad y un valor que hay que resaltar”. Esta característica tan positiva debe relanzarse, según Rodríguez, “con la coordinación público-privada. Debemos ser capaces de trabajar juntos ante un problema que es común para todos”. En esta dificultad también tiene mucho que decir una sociedad que no ve en el agua “un recurso básico y no le da el valor suficiente”. Por tanto, además del problema climático existe otro estructural en el que las infraestructuras envejecen y se necesita una inversión “que no llega al 50%”, un gasto que también correrá del bolsillo del ciudadano. Por ello, “deben ser conscientes de la situación que vivimos y esto se consigue realizando campañas de concienciación”.

Está claro que a la excelencia global se llega con capital, un capital que Rafael Márquez ve indispensable para llevar a término “una actuación preventiva y conseguir así mantener todo de la manera más adecuada”. Al hilo de esta idea, Márquez incidió en la mejora de materias tales como “la lucha contra el cambio climático, la eficiencia, la movilidad sostenible o la gestión de los fondos Next Generation”. Además, agregó que “los recursos humanos también son fundamentales y hay que poner más empeño en ellos”.

Sergio Gómez quiso destacar el Plan Contigo y “la inversión que se va a llevar a cabo en infraestructuras públicas” en Écija, una ciudad en la que se quiere atender “a muchos sectores porque su historia y patrimonio así lo necesitan”. En relación a esto, Gómez anunció que se está trabajando en diversas mejoras como “el 5G, gas natural o placas fotovoltaicas”. Aun así, lo que deberían ser avances de cara a la Agenda 2030, se convierten en gastos que derivan “a las averías debido a unas infraestructuras que ya están muy antiguas”.

“Hay que evolucionar y cambiar hacia un modelo más participativo y salir de la crisis social y económica más eficientes”

Jaime Palop cree que Andalucía debe ser realista e intentar conformar una nueva sociedad más consciente y que, entre todos, podamos ayudar a las empresas a “ser sostenibles y acometer inversiones importantes de abastecimiento y saneamiento”. El momento en el que nos encontramos de déficit es importante, pero es el momento de “prevenir a través de la eficiencia y un proceso de digitalización que tiene herramientas brutales. Es necesario digitalizar absolutamente todo, incluidos los hábitos de las familias”. Todo ello se debe conseguir a través de “un discurso sostenible con el que tener sentido del rigor y que sirva para concienciar a todos de que tenemos un problema y hay que buscar soluciones”.

Pedro Rodríguez prosiguió con este hilo argumental y añadió que “no podemos estar pendientes de si llueve o no. Hay que actuar ya, invertir en abastecimiento, tener previsiones y hacer lo que esté en nuestra mano”. Además, la inversión debe estar encauzada siempre “a proyectos de digitalización y a la economía circular”. En definitiva, hay que crear nuevos hábitos y evitar pensamientos que afirmen de manera errónea que “tenemos agua de sobra”.

En cuanto a que si los modelos actuales son sostenibles o no, Rafael Márquez quiso incidir más en la necesidad de que “la administración debe controlar estos servicios públicos y hacerlo de forma eficiente a través de la digitalización, analizando y valorando la información para, más tarde, tomar decisiones”. Esta manera de actuar “no debe ser puntual, sino que debe instaurarse en el tiempo y que todas las administraciones trabajen de forma lineal, gastando más dinero pero de mejor forma”.

Todos los participantes estuvieron de acuerdo en un tema fundamental: la formación. Para los expertos del sector, como Sergio Gómez, “es necesaria la participación de otros sectores y, sobre todo, seguir una hoja de ruta que se fundamente en la constante actualización de los conocimientos para que el personal trabaje de manera más eficiente”.

“Es fundamental la formación del personal. Deben estar en constante actualización de conocimientos y apoyarse en otros sectores”

Tras el debate, quedó claro que no hay otra perspectiva que no sea que todos seamos más eficientes, un atributo que la ciudadanía debe asimilar a través de “la transparencia y un pacto social y político” que nos haga mejores a todos.

Para finalizar, los presentes quisieron añadir, a modo de conclusión, una serie de pinceladas. Rafael Márquez aseguró que “la sostenibilidad es necesaria, al igual que garantizar los servicios públicos”. Por su parte, Sergio Gómez está seguro de que “estamos en un momento histórico. Hay una gran oportunidad y esto debe ser un reto para todos los organismos”. Jaime Palop fue más conciso afirmando con rotundidad que “no se debe ni imaginar que el servicio de agua no sea sostenible” y Pedro Rodríguez cerró su exposición corroborando que “el agua es un derecho fundamental y humano”