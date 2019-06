Los museos de España dedican a exposiciones una media del 28% de la superficie, según un análisis

Los museos de España dedican a exposiciones una media del 28% de la superficie, según un análisisLos principales museos de España dedican una media del 28% a espacio de exposición, sumando 70.884 metros cuadrados: casi como todo el Museo del Louvre, el más grande del mundo, según un análisis del Instituto Coordenadas sobre el uso de los espacios museísticos españoles.Los que tienen más proporción de superficie para espacio expositivo, por encima de referentes mundiales como el Louvre de París y el British Museum de Londres, son el Museo Guggenheim Bilbao (46%), el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid (35,8%), el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba, 35%) y el Museo Nacional del Prado de Madrid (34%).Entre los museos que les siguen en proporción de espacio expositivo están el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC de Barcelona, 27%), los CaixaForum de Madrid (25%) y de Barcelona (25%), el Picasso de Barcelona (21%), el Teatre-Museu Dalí de Figueres (21%) y el Reina Sofía (10,4%).

Referentes internacionales

Como referencia internacional, el análisis cita cuatro museos que están entre los mayores del mundo pero que no difieren mucho del estándar español en proporción de superficie expositiva: el National Museum of China (33,8%), el Musee du Louvre de París (29,9%) y el State of Hermitage de San Petersburgo (28,7%). Por ciudades españolas, Madrid es la primera en visitantes de los grandes museos de arte y también en superficie de exposición: suma 34.085 metros cuadrados, por delante de Barcelona (22.474) y Bilbao (11.000 del Guggenheim).

Otros usos

El vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, ha afirmado que los museos buscan servicios complementarios, ante las cifras de financiación pública y el avance moderado de visitantes."En un contexto en que la financiación pública de los museos es decreciente, y pese a contar con otras fuentes de ingresos como instituciones y empresas, los museos deben generar recursos propios" --dice--, vendiendo entradas, con publicaciones, con restauración o con tiendas.Según datos del Private Art Museum Report de Larry's List, además del espacio de exposición, el 39% de museos privados tienen un jardín de esculturas al aire libre, el 78% tiene sus propias instalaciones de almacenamiento de arte, el 53% tiene una tienda de regalos o una librería, y el 43% restaurantes y cafés.El análisis constata que servicios como restaurantes y zonas comerciales en museos dan a los visitantes "una experiencia más completa y contribuye a alargar los tiempos de visita".

El Instituto Coordenadas es un centro de estudio y análisis del diseño e implementación de políticas públicas y económicas, mediante el estudio de políticas públicas, propuestas y análisis económico, impacto y fomento de la actividad empresarial, y regeneración y democracia.