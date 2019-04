Guía rápida para hacer en un minuto la declaración de la renta

La campaña de la renta 2018 comenzó el pasado 2 de abril y apenas 48 horas después de su comienzo 247.791 personas ha presentado ya su declaración en Andalucía, Ceuta y Melilla. Eso es mucho: más de una declaración por segundo, 85 por minuto.

Lo cierto es que se han reforzado las facilidades de la Agencia Tributaria para que el contribuyente -o al menos, el que tiene rentas del trabajo o su solicitud no tiene grandes complicaciones- pueda con un solo clic enviar su declaración y recibir, si procede, la devolución. ¿Cuáles son, básicamente, esas mejoras?

Datos fiscales a disposición desde el 15 de marzo

Este año, los contribuyentes han podido descargar o visualizar con 15 días de anticipación sus datos fiscales y también han tenido acceso al número de referencia. Además, Hacienda se ha encargado de realizar envíos postales a un número seleccionado de contribuyentes. Ello ha facilitado que en sólo dos días las declaraciones efectuadas se acerquen a las 250.000 en la región y sean un 21,6% más que en 2017. De ellas la Agencia ha decidido ya devolver 50.645 (las solicitudes son muchas más, 226.894), y ya ha devuelto de facto 16.585, un 8,43% más que el año anterior, según los datos presentados por la delegada de la Agencia Tributaria en Andalucía, Pilar Fernández Marín.

Si tienes la 'app', vale la referencia fiscal del año anterior

Todos aquellos que tienen la aplicación instalada, no necesitarán ningún número de referencia para acceder a los datos, ya que valdrá con el número del año anterior. No tendrán, por tanto, que localizar la casilla 475 de la declaración de 2017, como pasaba hasta el año pasado, y sólo hará falta el NIF. Incluso los que no tuvieran descargada previamente la aplicación no necesitarán una nueva referencia. Si tienen la del año pasado a mano, bastará con esa.

¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con los datos?

Con las declaraciones más sencillas, no debe haber problemas. Pero si es algo más compleja y el contribuyente tiene alguna discrepancia con Hacienda, serán redirigidos a Renta Web, la herramienta universal para todas las declaraciones. Ahí podrán hacer los cambios sin problemas. Aunque se puede hacer desde el móvil, es más cómodo hacerlo con el ordenador o la tablet simplemente usando el número de referencia. La AEAT recomienda revisar aspectos como inmuebles y referencias catastrales, arrendamientos, transmisiones, aportaciones a planes de pensiones, cuotas sindicales, subvenciones, etc.

No sé descargar una 'app'. ¿Qué hago?

Primero, es muy fácil descargar una. Sólo hay que acudir a Google Play Store en los teléfonos Android o a Apple Store en los Iphone y buscar por Agencia Tributaria. Después, la propia aplicación pedirá el DNI, su fecha de caducidad y la casilla 475 de la declaración del año anterior, y solo con eso obtendrá el número de referencia. Si por lo que sea no tiene a mano esa casilla, puede acceder al sistema con el DNI electrónico (si lo tuviera) y la Clave Pin, que será enviada a quién así lo solicite, tanto por internet (se le enviará una carta con instrucciones) como en las propias oficinas de la agencia, sólo aportando el DNI, el móvil y el correo electrónico.

Una vez obtenida, el contribuyente debe crear una contraseña y recibirá un PIN de tres dígitos por SMS. La contraseña y el PIN serán los dos el código necesario para realizar los trámites.

No sé nada de tecnología, ¿estoy perdido?

Si aun así la tecnología sigue sin ser lo suyo la Agencia ha dispuesto el plan 'Le llamamos', que lleva tres años funcionando. Este año se ha potenciado para absorber 500.000 llamadas y dejar la declaración presencial solo para los casos más complejos. Sólo tiene que llamar al 901223344 o al 915540001 de 9:00 a 19:00 en día laborable y pedir que le atiendan en un día concreto en una franja de 15 minutos entre 9:00 y 20:30. Deberá tener preparada la información que le requiera previamente Hacienda. La cita se puede pedir también a través de la web de la Agencia Tributaria.

Si tienes acciones en Bolsa, lo vas a tener más fácil

Una de las novedades que incorpora este año es la Agencia Tributaria es la incorporación en Renta Web de la cartera de valores. Hasta ahora, este apartado era un módulo de cálculo externo que requería la incorporación por parte del contribuyente de todos los datos necesarios. Ahora, en Renta Web habrá tres símbolos: rojo, que indica que es necesaria la incorporación del precio histórico de compra (ya no será necesario hacerlo en años posteriores porque los cálculos de su evolución serán automáticos); amarillo, que sugiere la revisión de los datos; y verde, que indica que Hacienda no detecta nada que se salga de lo normal. Otras novedades de Renta Web son la incorporación de un localizador de casillas para facilitar la navegación y, en el caso de la aplicación, un indicador que señala, con los datos disponibles, si es mejor hacer la declaración de forma individual o conjunta.