Hispasat defiende la importancia del espacio para asegurar la digitalización

La compañía española de satélites Hispasat enfatizó este miñercoles en Santander la importancia "estratégica" del despliegue de constelaciones de satélites en el espacio para asegurar la digitalización en cada hectárea del territorio nacional y desplegó su apuesta por llevar ese modelo de internet por satélite a Iberoamérica.

"Si queremos generar crecimiento económico y ganar productividad, la digitalización es clave", afirmó Jordi Hereu, presidente de Hispadat, durante su intervención el curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo organizado por la APIE.

La compañía que preside puso en marcha el pasado lunes el servicio de internet de banda ancha satelital, con una velocidad de al menos 100 megabits por segundo (mbps), a un precio fijo de 35 euros. Hispasat presta este servicio como operador mayorista, y el cliente elige el operador minorista que finalmente comercializa el proyecto, aunque el citado precio ya fijado, y que está subvencionado con fondos para la recuperación.

El servicio "garantiza para todos los millones de hectáreas de España el acceso a una conexión digital de calidad de manera universal", enfatizó Hereu, quien sostuvo que que esa conexión "permite el desarrollo de actividades profesionales y personales" en cada kilómetro cuadrado espaol.

El consejero delegado de Hispasat, Miguel Ángel Panduro, destacó además, que se trata de un servicio pionero en Europa y que, apostilló Hereu, ha abierto una brecha para que se preste en Europa tras una negociación con la Comisión Europea.

Y es que Hereu se mostró convencido en que “el espacio puede y debe hacer una aportación estratégica para que no quede una zona en españa sin conectividad digital".

Este modelo de negocio, además, Hispasat lo considera exportable a Iberoamérica, donde la empresa tiene la mayoría de su negocio en la actualidad. En concreto, el 73% de los ingresos procede América.

Hereu opina que Europa debe liderar, a través de España, el despliegue de este sistema para fomentar el desarrollo en Iberoamérica.

"Tenemos que ir con toda la fuerza desde la industria del espacio española y europea para tener un papel importante en el desarrollo del futuro de Iberoamérica", afirmó el presidente de Hispasat.

La apuesta que hace Hispasat, como dijo su CEO, cuando están entrando al este negocio del espacio empresas privadas e incluso fortunas personales, como las de Jeff Bezos o Elon Musk, algo impensable cuando comenzara décadas atrás la carrera espacial, y ha opinado que el sector "necesita la ayuda del Estado".

"Europa no puede dejar en manos de iniciativas privadas la que puede ser su futura defensa", dijo Panduro, quien resaltó la importancia del IRIS², una nueva infraestructura europea "para la resiliencia, la interconexión y la seguridad por satélite".

Panduro cifra la inversión necesaria para desarrollar la constelación europea de satélites en 6.000 millones de euros y explicó que la tercera parte de la financiación del proyecto procederá de la Comisión Europea, otro tercio saldrá de "algunos países miembro" de la Unión Europea y la otra parte la aportará la "iniciativa privada".

Panduro también detalló que el consorcio de empresas europeas liderado por Airbus Defence and Space, Eutelsat, Hispasat, SES y Thales Alenia Space presentará a la Comisión Europea su oferta para la licitación de IRIS² entre el 7 y el 8 de agosto.

En cuanto a la posibilidad de un proceso de consolidación en el sector en el marco de esa necesidad europea de tener autonomía estratégica en diversos campos, como el del espacio, Jordi Hereu, descartó que se vayan a producir fusiones en el corto plazo, si bien ha dejado la puerta abierta a que tengan lugar más adelante.

"Nosotros estamos implicados en un proceso europeo que requerirá de inversión y en el que no podemos no estar (en referencia al proyecto IRIS). Para nosotros es una apuesta básica y estratégica, una estricta necesidad. Este es un proceso en el que ya estamos con grandes operadores europeos. Ahora es pronto para ver si esto dará pie a procesos de fusión orgánica. No está ahora encima de la mesa. Es evidente que el roce hace el cariño. Ya veremos. Hay una intuición de que hay cosas que se deberán mover, pero no a corto plazo", aseguró Hereu.

Panduro precisó que en el sector se están produciendo consolidaciones horizontales y verticales en el sector, aunque ha hecho hincapié en que, en su opinión, "lo más interesante está por venir" y está ligado una posible integración de los lanzadores, fabricantes, operadores y proveedores de solcuones. "En ese escenario, sí que creo que IRIS² puede ser un buen catalizador de esa consolidación", aventuró.

En cuanto a la posibilidad de que Hispasat realice nuevas operaciones en Iberoamérica, el consejero delegado de la compañía reconoció que siguen "mirando en el mercado" alguna oportunidad con el objetivo de "liderar" la provisión de servicios y de soluciones satelitales en la región.