Iberdrola dispara su beneficio un 40% pese al nuevo impuesto a las grandes eléctricas

En el trimestre, se han duplicado (102,2 '%) los tributos que paga Iberdrola, hasta alcanzar los 1.179 millones de euros frente a los 583 millones abonados en el primer trimestre del año pasado.Iberdrola lo atribuye, principalmente, al nuevo gravamen del 1,2% que aplica el Gobierno sobre las ventas en España.Según la información de Iberdrola, a cierre del primer trimestre de 2023, la tasa impositiva se ha situado en el 26,5%, frente al 19,9 % del mismo periodo de 2022.Las amortizaciones y provisiones de la compañía han crecido en el trimestre un 10,2%, hasta los 1.326,5 millones de euros, por el crecimiento del grupo, la mayor base de activos de redes y el crecimiento en renovables, al tiempo que han aumentado las provisiones por insolvencias por el mayor importe de las facturas.Iberdrola prevé para el conjunto del ejercicio de 2023 un crecimiento de su beneficio neto de un dígito medio/alto, sin considerar extraordinarios adicionales. Sánchez Galán ha señalado en una conferencia con analistas que las cifras de este primer trimestre no se van a repetir, aunque el desempeño será bueno.La compañía tiene asegurada la venta, con contratos de venta de energía a plazo (PPA) o contratos bilaterales, del 95% de su producción a corto, medio y largo plazo.Asimismo, Iberdrola ha destacado que, gracias a los dos últimos acuerdos cerrados en el trimestre, uno de ellos la venta de 8.400 megavatios (MW) de ciclos combinados en México, ha alcanzado en tres meses el objetivo financiero de 7.500 millones de euros fijado en el plan de las alianzas estratégicas y de rotación de activos para 2025.La deuda financiera neta ajustada de Iberdrola aumentó un 8% en el primer trimestre respecto a marzo de 2022 (3.347 millones de euros) y se sitúa en 43.722 millones, debido al incremento de las inversiones.En un contexto inflacionista, Iberdrola tiene el 74% de la deuda a tipo fijo, con una vida media que supera los seis años.Asimismo, cuenta con una liquidez de casi 21.000 millones de euros, lo que le permitiría cubrir 22 meses de necesidades financieras sin recurrir al mercado.El flujo de caja operativo de la compañía ha alcanzado los 3.000 millones de euros en el trimestre, mejorando la ratio de generación de caja sobre la deuda neta en 1,3 puntos porcentuales, hasta el 25,3%.

Galán no ve razón para extender el tope al gas más allá del verano

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, no ve razón para extender "más allá del verano" las medidas que se pusieron en marcha para detraer los beneficios extraordinarios obtenidos por las eléctricas con el alza del precio del gas, pues ha habido una "normalización".



Sánchez Galán, durante la conferencia con analistas en la que ha presentado este miércoles los resultados de la compañía en el primer trimestre, ha indicado que, de hecho, la denominada "excepción ibérica", por la que se topa en España y Portugal el precio del gas para generación eléctrica, no se está activando desde hace un tiempo.



Ha recordado que se necesitan "enormes" inversiones para que Europa pueda alcanzar la autosuficiencia energética, si no se quiere volver a vivir situaciones como las del año pasado, en que la crisis generada por la invasión rusa de Ucrania disparó los precios de la electricidad, afectada por la subida del gas.



Sánchez Galán ha afirmado que hay que hacer más inversiones y que para eso las compañías necesitan "marcos predecibles".



En este sentido, ha recordado que en el caso de España ha habido doce cambios en la legislación sobre la electricidad, cuando el problema que había tenía que ver con el precio del gas.