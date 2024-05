Iberia ofrece ceder rutas a seis aerolíneas para evitar problemas de competencia con la compra de Air Europa

Iberia ha ofrecido a la Comisión Europea ceder a Avianca, Binter, Iberojet, Ryanair, Volotea y World to Fly parte de las frecuencias y rutas de Air Europa para evitar los problemas de competencia que detecta Bruselas en el proceso de compra de la aerolínea de Globalia. Estas compañías han presentado formalmente su petición para hacerse con las rutas y frecuencias de las que deberá desprenderse Iberia -del grupo IAG junto con British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- para que Bruselas autorice la compra pendiente, tal como ha explicado el consejero delegado del grupo, Luis Gallego, en una conferencia con los medios. El presidente de Iberia, Marco Sansavini, ha detallado que han presentado a la Comisión esta opción para que los funcionarios comunitarios determinen "cuál es la combinación óptima para resolver sus preocupaciones". La Comisión no decide expresamente qué compañías se quedarán con esos 'slots' (derechos de vuelo) sino que señala las rutas y frecuencias en las que detecta problemas de competencia y será el grupo aéreo el que propondrá qué aerolíneas podrían adjudicárselas, según fuentes al tanto del proceso. Una vez se resuelva esa cuestión las compañías ganadoras de estas rutas y frecuencias podrían ser las seis que están en el proceso pero también cabe que alguna quede fuera. "Vamos a seguir trabajando con la Comisión con el objetivo de alcanzar un acuerdo equilibrado que proteja suficientemente la competencia y, al mismo tiempo, nos permita convertir Madrid-Barajas en el gran 'hub' (centro de conexión del tráfico aéreo) del sur de Europa que debería ser", ha dicho Gallego. A diferencia de la propuesta de cesión de rutas ('remedies' en el argot comunitario) presentadas en el anterior intento con la Comisión Europea, en 2021, cuando se envió un paquete cerrado, en esta ocasión Iberia ha ofrecido un listado abierto para que Bruselas decida qué opciones encajan mejor con su principio de protección de la competencia. El grupo no ha detallado qué rutas y frecuencias podrían ceder a otras aerolíneas pero ha recordado que están dispuestos a traspasar hasta el 40% de las frecuencias operadas por Air Europa en 2023 y a no dejar ni un solo enlace sin competidores. El pasado 26 de abril la Comisión publicó su "documento de objeciones" en torno a la compra de Air Europa, que consideró que puede restringir la competencia tanto en el mercado interior como en los vuelos a Europa y América.El próximo 10 de junio finaliza el plazo para que la Comisión se pronuncie sobre la operación de compra de Air Europa por Iberia (del 80 % que todavía no controla, por 400 millones de euros) aunque los ejecutivos del grupo no descartan que se produzca una 'parada de reloj' si los autoridades comunitarias necesitan información adicional.