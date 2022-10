La Junta afirma que el nuevo estatuto del becario pone en riesgo 9.000 prácticas en Andalucía

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, han alertado de que el futuro Estatuto del Becario pone en peligro la continuidad de las prácticas externas extracurriculares que realizan al año unos 9.000 estudiantes de las universidades públicas andaluzas en empresas, informa la Consejería en un comunicado.

Ambos se han comprometido este lunes a analizar esta situación para evitar que la nueva normativa planteada por el Ministerio de Trabajo impida continuar con el actual modelo. Confían en que se produzca “una negociación real y seria del documento”.

Gómez Villamandos ha criticado que la exigencia de cotizar a la Seguridad Social por el estudiante que se encuentra en prácticas extracurriculares “hará que las empresas se desvinculen de este tipo de formación, al tener que asumir una nueva exigencia organizativa y económica”, que se sumaría a la remuneración que ya abonan a estos jóvenes, de acuerdo con la legislación vigente, durante el periodo en el que realizan dichas prácticas.

En ese contexto, ha recordado que 11.027 alumnos universitarios realizan al año cualificación práctica en entidades públicas y privadas, de los que unos 9.000 la desarrollan específicamente en empresas. En ambos casos, aclara, “este tipo de enseñanza da a los jóvenes la oportunidad de tomar contacto con la realidad laboral desde sus años de estudio y de acceder más fácilmente a un primer puesto de trabajo”.

Ha señalado que también aporta beneficios al tejido empresarial, ya que “le brinda la posibilidad de contar con personal cualificado en aquellos sectores que lo necesiten y poder comprobar su grado de adaptación y especialización a la demanda de las empresas”. A su juicio, esta cualificación es “fundamental” para complementar la formación integral de los alumnos en un entorno profesional.

De igual modo, el consejero de Universidad también ha subrayado que las prácticas externas tienen un carácter formativo y no implican, en ningún caso, una relación laboral”,

“No tienen sentido las limitaciones que plantea el Ministerio de Trabajo”, ha afirmado. “Constituyen una oportunidad para desarrollar habilidades y no una vía de explotación laboral”, ha añadido el consejero.

La nueva norma de Trabajo contempla, entre otros aspectos, que las prácticas no pueden estar fuera del currículum académico, han de estar incluidas en la universidad y que los estudiantes no podrán superar el 20% del total de la plantilla donde hagan las prácticas.

Según se describe en el nuevo estatuto de los becarios, éste es aquella persona que desarrolla tareas formativas que han de figurar en los programas oficialmente reconocidos en la Formación Profesional o la Universidad. Con este planteamiento se pretende acabar con las prácticas extracurriculares de aquí a 2025.

El nuevo becario no podrá realizar prácticas por la noche ni por turnos. Además, la empresa tendrá que hacerse cargo de sus gastos de transporte, alojamiento y manutención en el caso de que estas prácticas no sean remuneradas o si no existe otra beca que cubra estos gastos.

Enseñanza en campus y en empresas

Asimismo, Gómez Villamandos ha analizado con González de Lara las principales novedades que contempla el futuro Decreto de Ordenación de Enseñanzas Universitarias, que la Junta prevé aprobar en la primavera de 2023.

Entre las líneas a desarrollar por este texto legal, destaca la incorporación de titulaciones duales en grados y másteres universitarios, una figura que combina la enseñanza en campus y en empresas ya que se aplicará por primera vez en Andalucía. Para la puesta en marcha de la norma, el titular de Universidad ha señalado que se seguirán criterios consensuados, fruto del diálogo y del debate con las universidades y de la colaboración con el tejido empresarial. “La Junta irá de la mano de las empresas en la implantación de la formación dual para mejorar la competitividad del alumnado andaluz y lograr una mayor eficacia y eficiencia en el resultado de este tipo de enseñanza”, ha apostillado.