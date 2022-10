Así será el nuevo becario: deberá estar dado de alta en la Seguridad Social y no podrá trabajar de noche ni en turnos

La figura del becario va camino de perder esa precariedad que siempre lo ha caracterizado y ganar en derechos. El Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, ya ha presentado el nuevo estatuto del becario, que pretende acabar con el fraude laboral asociado a esta figura y obligará a las empresas a cotizar por ellos.

La nueva norma, adelantada este martes por la cadena SER, contempla, entre otros aspectos, que las prácticas no pueden estar fuera del currículum académico, han de estar incluidas en la universidad y que los estudiantes no podrán superar el 20% del total de la plantilla donde hagan las prácticas.

¿Qué es un becario?

Según se describe en el nuevo estatuto de los becarios, éste es aquella persona que desarrolla tareas formativas que han de figurar en los programas oficialmente reconocidos en la Formación Profesional o la Universidad. Con este planteamiento se pretende acabar con las prácticas extracurriculares de aquí a 2025.

El nuevo becario no podrá realizar prácticas por la noche ni por turnos. Además, estos no podrán superar el 20% de la plantilla total de una empresa. Además, la empresa tendrá que hacerse cargo de sus gastos de transporte, alojamiento y manutención en el caso de que estas prácticas no sean remuneradas o si no existe otra beca que cubra estos gastos.

Tal como ha adelantado la cadena SER, aún quedan por afinar las cuestiones de Seguridad Social, pero ya se pactó que las empresas tendrán que dar de alta a los becarios. Este tiempo sumará para una futura pensión. Como contrapartida, las empresas contarán con bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social.

La CEOE rechaza la propuesta

Tanto UGT como CCOO se han mostrado satisfechos con el texto pactado, aunque todavía tienen que someterlo a la aprobación de sus respectivas ejecutivas en los próximos días.

UGT ha destacado como puntos fuertes del texto preacordado que persigue las principales modalidades de fraude creadas en torno a la figura del becario, que delimita claramente la parte formativa del trabajo productivo y que concede un catálogo de derechos en línea con lo que demanda Europa, como la compensación de gastos, las cotizaciones o planes formativos individualizados.

En el lado opuesto de la mesa se encuentra la patronal CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), que ya ha anunciado que no firmará la propuesta del Estatuto del Becario planteada por el Ministerio de Trabajo. Según fuentes de la negociación, los empresarios no comparten el texto donde se define qué es un becario.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya aseguró este lunes que la patronal estaba bloqueando el acuerdo en torno al estatuto del becario, una norma que considera de esencial importancia para dar derechos a este colectivo. "Le pedimos que se sume a un modelo de formación dual europeo con derechos y dignidad", ha reclamado la vicepresidenta, que ha asegurado que de lo contrario CEOE se estaría alineando con un modelo basado en la precariedad.