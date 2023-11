¿Podemos cobrar a la vez una pensión por jubilación y una de viudedad?

Compatibilidad de la pensión de viudedad con otras fuentes de ingreso

Las pensiones contributivas, por lo general, no pueden cobrarse simultáneamente para un mismo beneficiario, a menos que la ley lo permita. Sin embargo, existe una excepción clave: la pensión de viudedad. Esta pensión se lleva bien con diferentes ingresos, incluyendo salarios y otras prestaciones que reemplazan ingresos laborales.

Concretamente, la pensión de viudedad es compatible con:

Prestaciones por desempleo .

. Subsidios de incapacidad temporal, prestación por nacimiento y cuidado del menor, subsidio por riesgo durante el embarazo y subsidio por lactancia .

. Pensión (contributiva) de jubilación.

(contributiva) de Pensión (contributiva) de incapacidad permanente.

Compatibilidad con la pensión de jubilación: considerando límites

Aunque la pensión de viudedad puede coexistir con la pensión de jubilación, hay una restricción: la suma de ambas no puede exceder la pensión máxima establecida por la ley. En el 2023, este límite se fija en 3.058,81 euros al mes o 42.823,34 euros al año.

Es esencial notar que el momento en que se adquiera el derecho a percibir cada pensión no importa. Esto significa que alguien que ya estaba recibiendo una pensión de jubilación puede acceder a la pensión de viudedad, y viceversa.

Incompatibilidad con pensiones no contributivas

La pensión de viudedad no se lleva bien con las pensiones no contributivas, como por ejemplo la pensión no contributiva de jubilación y la pensión no contributiva de incapacidad. Esto se debe a que estas pensiones requieren carecer de ciertos ingresos para ser elegibles, y la pensión de viudedad puede interferir con este requisito.

Excepciones a la compatibilidad

Aunque la regla general es la compatibilidad, hay excepciones. Por ejemplo, el importe de la pensión de viudedad se limita en algunos casos para permitir su coexistencia con la prestación de jubilación en el Régimen Especial de la Minería del Carbón.

Requisitos para acceder a ambas pensiones

Para disfrutar de ambas pensiones al mismo tiempo, es necesario cumplir con los requisitos específicos de cada una. Estos requisitos pueden variar, y entenderlos es muy importante para poder ser beneficiario de ambas prestaciones.

Implicaciones fiscales: declaración de la renta

Si recibes tanto una pensión de jubilación como una de viudedad simultáneamente, a efectos de la Declaración de la Renta, se considera que provienen de dos pagadores distintos. Esto implica que no aplicará el límite de ingresos que determina la obligación de presentar la declaración de la renta cuando los rendimientos del trabajo superan los 22,000 euros anuales.