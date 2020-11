De Quinto apuesta por una solución de consenso para Abengoa

La Junta sigue en su búsqueda de una fórmula 'ad hoc'

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha reiterado que el Ejecutivo andaluz no dispone de una fórmula jurídica ad hoc para ayudar a Abengoa y, por tanto, están trabajando para "hacerlo específicamente para ellos", si bien ha añadido que hay que ser "cautelosos hasta que arreglen su situación interna". Además, ha considerado "sorprendente" que la ministra de industria, Reyes Maroto, solicite a la Junta que apoye a Abengoa porque sabe que la Junta no cuenta con una fórmula jurídica como dispone el Gobierno central para respaldar financieramente a las grandes empresas. Y ha coincidido con otros consejeros de la Junta en que "el problema no puede ser 20 millones -que Abengoa pide que aporte la Junta- en una operación de 540 millones" de reestructuración de la deuda de la compañía para evitar la quiebra.