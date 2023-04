La UE inicia otro proceso contra EEUU por el arancel a la aceituna negra

Europa mueve ficha. La Comisión Europea (CE) acaba de anunciar que la Unión Europea (UE) ha iniciado el procedimiento contra Estados Unidos por el incumplimiento del dictamen de la Organización Mundial del Comercio (OMC) relativo “los derechos compensatorios sobre las importaciones de aceitunas negras procedentes de España”.

Recordemos que la OMC concluyó el en noviembre de 2021 que parte de los aranceles, el 15% relativo a las presuntas ayudas ilegales al sector (el otro 20%, hasta el 35% total, por presunto dumping está sometido a un litigio interno en EEUU, por vía administrativa y judicial) debían ser eliminados. Y dio de plazo al país norteamericano hasta el 15 de enero de este año. Pasado ese tiempo, EEUU informó a la UE de que, en su opinión, está aplicando bien el arancel. Es decir, sigue considerando que las ayudas de la UE al sector aceitunero son ilegales y que de esta circunstancia se benefician las empresas exportadoras. Solo se atuvo, a través de nuevos análisis, a reducir las tasas en cuatro puntos porcentuales.

En su comunicado, la Comisión Europea asegura que, antes de acudir a la OMC, buscará un “acuerdo de compromiso con EEUU” y para ello abre una “solicitud de consultas” en virtud de la cual “la UE se involucra en un intercambio formal de información con los EEUU con miras a llegar a un acuerdo negociado”. Si las consultas no logran una solución satisfactoria, contuinúa la nota, la UE remitirá el asunto a un panel de cumplimiento de la OMC que evaluará si EEUU ha obedecido el dictamen de noviembre de 2021. En caso de que ese panel le dé la razón a las autoridades comunitarias, éstas no descartan “nuevas medidas”, que no se especifican.

En el comunicado, la UE cuestiona la “falta de cambios en la legislación interna de EEUU” (que es a lo que obligaba la OMC para revertir las medidas contra las empresas españolas) y, como resultado, los aranceles “se mantienen” y dificultan a las compañías permanecer en el mercado estadounidense. “Los intentos de resolver el asunto con Estados Unidos han fracasado hasta ahora”, subraya.

La UE recuerda que la resolución del litigio de la OMC “no solo es importante para preservar los derechos de los productores y transformadores de aceitunas” de la UE, sino también para proteger la Política Agraria Común (PAC) de “impugnaciones similares sin fundamento jurídico”. Recordemos que países como Australia, Japón y Brasil se han personado como observadores en el procedimiento de la OMC.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, Luis Planas, ya avanzó que instará a la Comisión Europea a recurrir de nuevo a la OMC para reactivar el panel de reconocimiento sobre la situación de la aceituna negra para que Estados Unidos retire los aranceles que desde 2018 la administración Trump impuso a las importaciones de este producto de origen español.