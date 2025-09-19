La Abogacía urge la aprobación de la 'pasarela al RETA' para los mutualistas: ¿qué es y a quién afecta?

La ley sobre la pasarela al RETA vuelve a ponerse en movimiento, después de permanecer estancada durante meses. Como ha informado el Consejo General de la Abogacía Española, el próximo miércoles 24 de septiembre finalizará el plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus respectivas enmiendas a esta propuesta de ley, que pretende habilitar la pasarela de los mutualistas al régimen de autónomos.

"Cada día que pasa sin esta ley, hay compañeros cobrando pensiones insuficientes o demorando su jubilación después de décadas cotizando", ha afirmado el presidente del Consejo, Salvador González. "Los legisladores han de encontrar cuanto antes una respuesta consensuada, satisfactoria y rápida". Ahora bien, ¿qué es exactamente la 'pasarela al Reta' y a qué trabajadores interesa?

¿A quién afecta la pasarela al RETA?

La 'pasarela al RETA' se enmarca en el ámbito de la sostenibilidad de las pensiones para algunos colectivos de profesionales. En este sentido, es preciso tener en cuenta que muchos mutualistas cotizan en mutualidades privadas porque, cuando comenzaron a ejercer, era obligatorio o no existía una alternativa clara. Actualmente, hay cerca de 200.000 trabajadores participando de un sistema conocido como 'mutualismo alternativo', según los datos de la Confederación Española de Mutualidades, órgano de representación del Mutualismo de Previsión Social Español. Hablamos entonces de abogados, arquitectos, médicos o ingenieros industriales, entre otros.

"Las Mutualidades Alternativas no pueden batir a la Seguridad Social, a la que sustituyen, en aspectos tan importantes como los complementos de mínimos o el mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones que conceden. Entre otras razones porque no tienen el recurso a los Presupuestos Generales del Estado que pagamos todos los contribuyentes", explica la Confederación. Por ese motivo, los mutualistas reclaman la posibilidad de pasarse voluntariamente al régimen público, sin perder lo ya cotizado y sin tener que pagar dobles cuotas.

En palabras de Salvador González, los colectivos afectados piden "una pasarela al RETA voluntaria y sin limitaciones, que permita a los mutualistas transferir derechos sin pérdidas y con garantías".

Pensiones: diferencias entre la Seguridad Social y el mutualismo alternativo

La principal diferencia entre las pensiones de la Seguridad Social y las del mutualismo alternativo es que, en el caso de las primeras, la cantidad se calcula según los años de cotización y la cantidad aportada al sistema público. Mientras tanto, los mutualistas alternativos dependen de sus ahorros individuales en un plan privado de capitalización. Por lo tanto, se establecen diferentes régimenes de cálculo de cotización, prestaciones y reversibilidad.

Uno de los mayores inconvenientes se encuentra en el hecho de que los años aportados a la mutualidad no forman parte de la vida laboral y, consecuentemente, no computan a efectos de su jubilación en el RETA. Este es uno de los motivos por los que se solicita la posibilidad de pasar voluntariamente al sistema público.