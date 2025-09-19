Juan Manuel Lorente, abogado laboralista: "Si te despiden estando de baja, solicitar el paro es un error"

Una incapacidad temporal no puede en ningún caso motivar el despido de una persona trabajadora. Ahora bien, el contrato de un trabajador que está de baja médica puede extinguirse cuando concurran causas legales ajenas a esta situación. En estos casos, la empresa dejará de pagar la prestación por incapacidad temporal, pero los expertos advierten: tampoco debes ir al paro.

"Esta es una de las dudas que más tienen mis clientes", asegura el abogado sevillano, Juan Manuel Lorente en una publicación reciente en Instagram (@juanmalorente_laboralista, con más de 300.000 seguidores). Los trabajadores en esta tesitura se enfrentan a una especie de limbo entre la baja y el despido, no obstante, la Ley General de la Seguridad Social reconoce su derecho a mantener la prestación por incapacidad temporal.

El laboralista se refiere, en concreto, al conocido como pago directo. No obstante, este derecho no es automático y deberá solicitarse ante la mutualidad que ha realizado el seguimiento del trabajador durante la baja. Esta entidad será la que efectúe el pago directo en caso de incapacidad temporal.

Si tu mutua no realiza este tipo de trámites, "debes solicitar el pago directo al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)". De esta forma podrás cobrar la prestación hasta que recibas el alta médica. Lorente recomienda realizar este trámite a la mayor brevedad.

Cómo solicitar el pago directo: requisitos, plazos y duración

El principal inconveniente del pago directo radica en que, si recibes esta prestación y te han despedido, "vas a consumir tu paro hasta que te des de alta". Es por eso por lo que, finalizada la contingencia, deberás acudir al SEPE para solicitar de nuevo la prestación por desempleo.

Estos son los requisitos para cobrar el pago directo:

Estar de alta o en una situación asimilada al alta en la Seguridad Social

Tener un parte de baja médica que acredita la situación de incapacidad temporal por enfermedad o accidente

que acredita la situación de incapacidad temporal por Haber cotizado al menos 180 días en los últimos 5 años. En los casos de accidente de cualquier tipo o de enfermedad profesional, no será necesario

Parte de accidente de trabajo o enfermedad profesional cumplimentado por la empresa, en función del motivo de la baja.

Certificado de la empresa en la que te encuentres de alta al comienzo de la situación de incapacidad temporal o la recaída.

Además, en los casos de suspensión de la relación laboral por despido, deberás aportar el contrato de trabajo y la carta de despido, acto de conciliación o sentencia. Reunida la documentación, podrás realizar la solicitud en cualquier momento y, en el plazo máximo de 30 días, se te notificará la resolución. En caso de que sea favorable, recibirás los pagos correspondientes a partir de la siguientev mensualidad.

La prestación tiene una duración de 365 días y finalizará cuando el trabajador reciba el alta médica. Además, la duración puede prorrogarse 180 días más y, acabada esta prórroga, el INSS revisará el caso.