Ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar: cuánto dura, a quién afecta y comparación con otros países

Una de las novedades es que podrá distribuirse de forma flexible durante las cuatro semanas tras el fallecimiento del cónyuge o pariente.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado una reunión con los agentes sociales el próximo 5 de noviembre para abordar la ampliación del permiso laboral por fallecimiento de familiares hasta 10 días, anunciada el pasado 9 de octubre. En la mesa del diálogo social se abordará el borrador del Real Decreto Ley que el departamento de Yolanda Díaz ya ha dirigido a los sindicatos, documento adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso Europa Press.

A la ampliación del permiso por fallecimiento de familiares y la creación del permiso por cuidados paliativos, se incorporará asimismo un nuevo permiso de un día para acompañar a una persona que vaya a recibir la eutanasia. Todos estos nuevos derechos laborales requieren la modificación del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, pero ¿en qué condiciones podrán disfrutarse? A continuación, detallamos lo recogido en el borrador del decreto ley.

El permiso por fallecimiento incluirá a la familia política

El permiso laboral retribuido por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares de hasta segundo grado de consanguinidad se extenderá hasta 10 días. La principal novedad es que este podrá distribuirse de forma flexible, en días continuos o discontinuos, dentro de las cuatro semanas siguientes al fallecimiento.

En cuanto a la familia política, el borrador plantea dos días hábiles de permiso, extensibles a cuatro si es necesario desplazamiento, por el fallecimiento de suegros, cuñados y abuelos políticos. Son los mismos días que el Estatuto de los Trabajadores contempla en la actualidad respecto a la familia carnal. Quedan fuera de los permisos retribuidos los tíos y sobrinos.

El permiso por cuidados paliativos podrá distribuirse de forma flexible

Por su parte, el permiso por cuidado paliativos se podrá ejercer respecto a los mismos vínculos: cónyuges, parejas de hecho, hijos, padres, hermanos, abuelos y nietos. Su duración será de 15 días de trabajo retribuido, que podrá dividirse en dos fracciones dentro de un periodo de tres meses, desde el día en que se acoge al permiso hasta la fecha del fallecimiento de la persona que precisa los cuidados. Solo se podrá hacer uso de este permiso una vez por cada persona en cuidados paliativos, sin perjuicio de compatibilizarlo con otros permisos retribuidos por hospitalización o intervención quirúrgica.

Asimismo, el borrador recoge la ampliación del derecho a la reducción de la jornada de trabajo, con disminución proporcional del salario, entre al menos un octavo y un máximo de la mitad de la jornada para encargarse del cónyuge, pareja de hecho o familiar de hasta el segundo grado de consanguinidad en cuidados paliativos, ya sea en régimen de atención hospitalaria o domiciliaria.

Finalmente, el borrador de Trabajo introduce asimismo un nuevo permiso de un día cuando una persona que vaya a recibir la eutanasia la designe como acompañante, independientemente de si existe o no grado de parentesco.

¿Cuánto dura el permiso por fallecimiento de un familiar en otros países?

En la actualidad, la duración de los permisos retribuidos por fallecimiento de un familiar se parece más a la de los países del este que a lo que rige en Europa occidental. Sin ir más lejos, la legislación de Portugal contempla hasta 20 días consecutivos de permiso por la muerte del cónyuge, pareja de hecho, hijos o hijastros. El permiso se reduce a los cinco días en caso de que fallezcan los padres, padrastros, suegros e hijos políticos; y hasta los dos para hermanos, cuñados, abuelos, nietos, bisabuelos y bisnietos. También hay un permiso de tres días por duelo gestacional.

Los trabajadores de Reino Unido tienen derecho a 14 días de permiso por la muerte de un hijo menor de 18 años; la misma duración que en Francia si fallece un hijo con 25 años o menos, 12 días en general. En el país galo corresponden asimismo tres días por la muerte del cónyuge, los padres o hermanos, y uno en el caso de abuelos o bisabuelos.

Esta es la duración en otros países:

Bélgica: 10 días con respecto al cónyuge, hijos o hijastros

Italia: tres días con respecto al cónyuge, pareja con la que se conviva y familiares de hasta segundo grado

Luxemburgo: tres días con respecto al cónyuge o familiar de primer grado

Rumanía: tres días con respecto al cónyuge, hijos, padres y padrastros; un día con respecto a abuelos y hermanos

Polonia: dos días con respecto al cónyuge, hijos, padres o padrastros; un día respecto a hermanos, suegros o abuelos

Bulgaria: dos días con respecto al cónyuge, hijos, padres, hermanos o suegros

Malta: un día con respecto al cónyuge, padres, hijos o hermanos

En Alemania, Irlanda o Suecia la duración de estos permisos depende del contrato laboral o el convenio colectivo.