Andalucía avanza mínimamente en convergencia en 2023 pero sigue siendo la última en PIB per cápita

PIB per cápita en Andalucía

Sevilla/La revisión estadística publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la contabilidad regional de España (es decir, de la evolución del Producto Interior Bruto -PIB- en los últimos años) no depara grandes variaciones para Andalucía.

Nuestra comunidad registró en 2023 un PIB per cápita -el indicador que se usa para medir la convergencia- de 23.218 euros, un 8% más que el año anterior, un crecimiento que es tres décimas superior al del conjunto de España (7,7%, hasta 30.968). Eso hace posible que Andalucía avance un poco, del 74,8% del PIB por habitante nacional en 2022 al 75% en 2023. Eso es lo positivo. Lo negativo es que sigue siendo la última región de España en convergencia (si exceptuamos las ciudades autónomas), por detrás, incluso, de Extremadura y Canarias. La revisión del INE, además, reduce a dos el número de años en los que Andalucía ha sido farolillo rojo, 2022 y 2023, ya que en 2020 y 2021 Canarias estuvo por debajo debido al 'shock' del coronavirus. Pero en los años anteriores, 2017, 2018 y 2019, nuestra región también fue la última, lo que amplía el número de años en los que ha cerrado esta clasificación.

Es cierto que desde 2019 ha habido un avance de ocho décimas en convergencia, del 74,2% del PIB per cápita nacional al 75%, pero este se produce más por la evolución de la población que por una mayor pujanza económica que el conjunto del país. El PIB per cápita es el resultado de dividir la riqueza producida por la economía por el número de habitantes. Pues bien, el PIB andaluz total, desde 2019, se ha elevado de media un 4,9% (contando con el batacazo de 2020) mientras que el nacional lo ha hecho un 6,7%. De media, el crecimiento regional ha sido de un 0,8% anual y el español de un 1,1%. Por el contrario, la población ha subido en Andalucía un 2,1% desde 2019 mientras que en España lo ha hecho un 2,68%. El avance más lento en habitantes del sur de España es, por tanto, la causa principal de la mejora de la convergencia (la producción es mayor por habitante) y no tanto la evolución de la economía en general.

Eso sí, la causa de que Andalucía sea farolillo rojo y no Extremadura se debe a la población. En la región extremeña este indicador evoluciona peor que en Andalucía, lo que hace que el PIB per cápita sea mayor. En términos globales, la economía andaluza ha crecido más que la extremeña en los últimos años.

En su revisión, el INE mejora la evolución del PIB andaluz (en su conjunto) de los años 2019 y 2020 (una décima de avance, hasta el 1,9% y el -10,8%, respectivamente) y 2021 (tres décimas, del 6,2% al 6,5%) pero empeora la de 2022 (del 5,2% al 4,9%), ejercicio en el que la sequía afectó duramente al sector agroalimentario andaluz. El PIB andaluz representa, por otro lado, el 13,4% del nacional, un porcentaje que permanece prácticamente igual desde 2010. En los últimos 13 años ha oscilado entre el 13,3% y el 13,5%. Y no ha salido de ahí. El 13,4% de peso actual es, además, el mismo que había en 2000 y solo hubo avance en los años del 'boom' inmobiliario (hasta el pico del 13,9% en 2006). No hay mejoría alguna, pues, en relación con el resto de España en los últimos 25 años.

Grandes diferencias en PIB per cápita

La estadística del INE refleja enorme diferencia en riqueza que genera cada habitante entre comunidades. Madrid encabeza el ranking con 42.198 euros (136,3%), casi 20.000 más que Andalucía. Le sigue País Vasco, con 39.547 (127,7%), Navarra, con 37.088 (119,8%) y Cataluña, con 35.325 (114,1%). De estas comunidades, solo País Vasco se eleva más que la media respecto a 2022 (+8,6%), algo atribuible más a su escaso crecimiento poblacional que al avance de su economía, inferior al de la media nacional. Madrid evoluciona prácticamente igual que España en PIB por habitante (+7,6%) y Cataluña y Navarra por debajo (6,9% y 6,7%, respectivamente). Las que más avanzan son Baleares (+10,9%, hasta el 111%) y Canarias (+10,2%, hasta el 78,6%), seguidas por País Vasco (8,6%) Castilla y León y La Rioja, las dos con un 8,5% de avance y con el 95,9% y 106% del total, respectivamente.

En términos globales, las economías que más avanzaron en 2023 fueron Baleares (+5,7%) y Canarias (+5,1%) y las que menos Murcia (+2%) y Navarra (+2,1%).

PIB per cápita por provincias

Los datos de PIB per cápita por provincias van con un año de retraso. El INE publica ahora los de 2022 y queda bastante constatado el sufrimiento de las provincias más agrarias, exceptuando Huelva. El habitante de Jaén es el que menos riqueza genera de toda España, 18.860 euros y además es el único que retrocede (-0,5%) respecto al año anterior. El porcentaje respecto al total de España se sitúa en el 65,6%, por lo que sucede en el farolillo rojo a Málaga, la última en 2021 por el 'shock' del coronavirus. Esta última provincia eleva un 12% su PIB per cápita, hasta el 74,6%.

Lo que más llama la atención, en este análisis provincial, es el caso de Huelva. Es, con diferencia, la que registra un mayor incremento en PIB per cápita, el 26,8%, hasta situar la convergencia en el 88,6% (25.475 euros). Con ello, Huelva lidera el ranking andaluz, algo que puede tener que ver con la facturación récord (15.000 millones de euros) del polo químico de Huelva, en un contexto de alta inflación.

Renta por habitante

El INE también recoge, hasta 2022, los datos de renta bruta por hogar (no lo que genera la economía por habitante sino los ingresos disponibles) y en este caso las diferencias entre regiones son menos acusadas por el efecto de la redistribución de la riqueza. En Andalucía se sitúa en 14.332 euros, un 3,8% más que el año anterior. En este indicador se pierde convergencia, ya que se pasa del 82,18% del total nacional en 2022 al 81,92% en 2023 (la renta media española está en 17.495 euros), debido a que el crecimiento medio es algo superior que el andaluz, el 4,2%.

Igual que sucede con el PIB por habitante, Andalucía también es última en renta per cápita, por detrás de Extremadura y Canarias. El crecimiento de 2023 (3,8%) solo es superior precisamente al de Comunidad Valenciana (1,9%), Madrid (2,9%) y Extremadura (3,5%).