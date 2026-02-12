El arancel de 3 euros para paquetes pequeños ya es una realidad: Adiós a las gangas de Temu, Shein o Aliexpress

El Consejo de la Unión Europea ha aprobado definitivamente este miércoles las nuevas normas sobre derechos de aduanas que afectarán directamente a millones de consumidores europeos. La decisión supone el fin de la exención aduanera vigente desde 1983 para artículos en paquetes pequeños con un valor inferior a 150 euros procedentes de terceros países. Esta modificación normativa tendrá un impacto directo en plataformas de comercio electrónico como Aliexpress, Shein y Temu, cuyos productos experimentarán un encarecimiento notable a partir del 1 de julio de 2026.

La nueva regulación establece un arancel fijo de tres euros que se aplicará a todos los artículos incluidos en paquetes con un valor inferior a 150 euros enviados directamente a consumidores de la Unión Europea. Esta medida responde a la avalancha de pequeños envíos que llegan principalmente desde China a través de plataformas de venta en línea, un fenómeno que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años y que ha puesto en jaque tanto a las autoridades aduaneras como a los fabricantes europeos.

Makis Keravnos, ministro de Finanzas de Chipre, país que ostenta actualmente la presidencia rotatoria del Consejo, ha justificado la decisión afirmando que "ante el auge del comercio electrónico global, las normas aduaneras de la UE deben seguir el ritmo. La abolición de la exención obsoleta para los paquetes pequeños contribuirá a apoyar a las empresas de la UE y cerrará las puertas a vendedores sin escrúpulos". Esta declaración refleja la preocupación de las instituciones comunitarias por proteger el tejido industrial europeo frente a la competencia desleal procedente de mercados asiáticos.

Calendario de aplicación de los nuevos aranceles aduaneros

Aunque la medida ha sido aprobada oficialmente, la implementación se realizará de forma escalonada durante los próximos años. El arancel de tres euros comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio de 2026 para todos los envíos directos a consumidores europeos. Sin embargo, la aplicación completa de estos nuevos aranceles aduaneros a todas las mercancías que entren en la UE está supeditada a que el centro de datos aduaneros de la Unión Europea esté plenamente operativo.

Este centro de datos aduaneros, que se está debatiendo actualmente en el marco de una reforma fundamental más amplia del sistema aduanero comunitario, tiene prevista su puesta en funcionamiento para 2028. Una vez operativo, permitirá un control más exhaustivo y eficiente de todos los envíos que crucen las fronteras exteriores de la Unión Europea, facilitando la detección de prácticas fraudulentas y el cobro efectivo de los derechos de aduana correspondientes.

El problema de las prácticas fraudulentas en el comercio electrónico

El objetivo principal de eliminar esta exención histórica es atajar prácticas fraudulentas cada vez más habituales en el comercio electrónico internacional. Entre estas prácticas destaca la fragmentación artificial de los envíos en paquetes más pequeños para evitar el pago de derechos de aduana, una estrategia que algunas plataformas y vendedores han utilizado sistemáticamente para mantener precios competitivos en el mercado europeo.

Además, la medida pretende garantizar una competencia más justa para los fabricantes europeos, que deben cumplir con estrictas normativas comunitarias en materia de seguridad, calidad y sostenibilidad. Los productos de bajo coste procedentes de terceros países, especialmente de China, con frecuencia no cumplen la normativa europea en aspectos fundamentales como la seguridad del consumidor, los estándares laborales o el impacto medioambiental.

El crecimiento exponencial de los envíos desde China

Los datos proporcionados por la Comisión Europea resultan reveladores sobre la magnitud del fenómeno. Los envíos de valor inferior a 150 euros hacia la Unión Europea se han más que triplicado en apenas dos años, pasando de un valor de 1.200 millones de euros en 2022 a 4.600 millones de euros en 2024. Esta cifra representa un incremento del 283% en un periodo de tiempo extraordinariamente reducido.

Lo más significativo es que el 91% de estos envíos procede de China, según los datos oficiales del Ejecutivo comunitario. Esta concentración geográfica evidencia que el fenómeno no es casual, sino que responde a estrategias comerciales específicas desarrolladas por plataformas asiáticas para penetrar en el mercado europeo. La Comisión Europea vincula directamente este aumento al crecimiento exponencial de plataformas como Temu o Shein.

Qué son Shein y Temu y por qué han revolucionado el comercio electrónico

Shein y Temu son dos plataformas de comercio electrónico de origen chino que han experimentado un crecimiento meteórico en Europa durante los últimos años. Shein, especializada principalmente en moda rápida y complementos, se ha convertido en una de las aplicaciones de compras más descargadas en el continente. Por su parte, Aliexpress y Temu, que pertenecen al grupo chino Alibaba y PDD Holdings, ofrecen una gama mucho más amplia de productos que abarca desde ropa, electrónica hasta artículos para el hogar.

Las plataformas han ganado millones de consumidores en la UE gracias a una estrategia que combina una penetrante publicidad en línea, precios extremadamente bajos y envíos ultra-rápidos directamente desde almacenes en China. Su modelo de negocio se basa en ofrecer productos a precios que resultan prácticamente imposibles de igualar para los comerciantes europeos, lo que ha generado crecientes críticas por parte de asociaciones de comerciantes y fabricantes del continente.

Impacto esperado en los precios para los consumidores

La aplicación del nuevo arancel de tres euros supondrá un encarecimiento proporcional más significativo en los productos de menor valor. Por ejemplo, un artículo que actualmente cuesta 2 euros pasará a costar 5 euros una vez aplicado el arancel, lo que representa un incremento del 150%. En el caso de productos con un precio de 10 euros, el aumento será del 30%, mientras que para artículos de 50 euros el impacto se limitará al 6%.

Este efecto progresivo significa que los productos más económicos de Shein y Temu serán los que experimenten un encarecimiento proporcionalmente mayor, lo que podría modificar sustancialmente el atractivo de estas plataformas para determinados segmentos de consumidores. No obstante, para artículos de mayor valor, el impacto del arancel será más moderado y probablemente no suponga un freno significativo a las ventas.

¿Cuándo entrarán en vigor los nuevos aranceles?

Los nuevos aranceles comenzarán a aplicarse el 1 de julio de 2026 para todos los envíos directos a consumidores. Sin embargo, el sistema completo de control aduanero no estará plenamente operativo hasta 2028, cuando se ponga en marcha el centro de datos aduaneros de la UE. Durante este periodo transitorio, las autoridades aduaneras de los Estados miembros deberán adaptar sus sistemas y procedimientos para implementar la nueva regulación de manera efectiva.

¿Afectará el arancel a todos los productos de fuera de la UE?

Sí, el arancel de tres euros se aplicará a todos los artículos con un valor inferior a 150 euros que procedan de países terceros, no solo de China. Esto incluye envíos desde Reino Unido, Estados Unidos, Japón o cualquier otro territorio situado fuera de la Unión Europea. No obstante, dado que el 91% de los envíos en esta categoría proceden de China, el impacto será especialmente relevante para las plataformas asiáticas.

¿Qué otras medidas se están considerando contra estas plataformas?

Además de los aranceles, la Comisión Europea está estudiando otras medidas regulatorias que podrían afectar a plataformas como Shein y Temu. Entre ellas se incluyen controles más estrictos sobre el cumplimiento de normativas de seguridad de productos, requisitos de transparencia sobre el origen y composición de las mercancías, y posibles restricciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental y las condiciones laborales en las que se fabrican los productos comercializados.