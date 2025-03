La Caixa vuelve a Cataluña siete años después de marcharse a Palma por el 'procés'

Barcelona/Fundación La Caixa, cabecera del primer grupo empresarial y financiero de España, vuelve a Cataluña siete años después de trasladar su domicilio social a Palma de Mallorca por el 'procés'. La entidad y su brazo inversor, Criteria Caixa, han tomado esta decisión en sendas reuniones extraordinarias.

El patronato de la fundación presidido por Isidro Fainé, considera que "ya no se dan las circunstancias que causaron el traslado temporal" de dichas sedes, que se produjo en medio del 'procés' independentista en Cataluña, ha señalado la fundación en un comunicado.

La decisión, que se ha tomado por unanimidad, no implica movimiento de personas ni de espacios o servicios corporativos.

Criteria Caixa, entidad cotizada, ha informado por su lado en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el el Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ha acordado, como accionista único, devolver su domicilio fiscal a Cataluña.

El nuevo domicilio fiscal de ambas entidades estará ubicado en la torre II de la sede central de la entidad, entre los números 621 y 629 de la avenida Diagonal de Barcelona, sedes históricas tanto de La Caixa como de su brazo inversor.

La Caixa y Criteria trasladaron su sede a Palma el 7 de octubre de 2017 con el fin de "preservar sus intereses empresariales y sociales, así como su operativa normal", tras el referéndum del 1 de octubre.

Fundación La Caixa, recordemos, es el principal accionista de CaixaBank. Fuentes del banco han declinado hacer comentarios sobre una posible vuelta de la sede del banco a Barcelona, de donde también salió el 7 de octubre de 2017, en su caso, para instalarla en Valencia.

El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, dijo en rueda de prensa el pasado 30 de enero que CaixaBank mantendrá la sede en València y que está en la ciudad con "carácter indefinido".

Gortázar dijo que "no hay ninguna novedad" y que no se prevía que la situación de la sede social de CaixaBank cambiara. "Reafirmamos nuestra voluntad de que en ese aspecto no vamos a cambiar y no vamos a mover la sede", subrayó.

Preguntado por las condiciones que pueden suponer la vuelta de la sede social a Barcelona, Gortázar dijo que no existía una lista de condiciones que se deban cumplir y explicó que Barcelona es donde pasa la "mayor parte" de su tiempo y donde se reúne habitualmente el comité de dirección.

El precedente del Sabadell

La decisión de La Caixa se toma prácticamente un mes después de que Banco Sabadell anunciara el traslado de su sede social de Alicante (Comunidad Valenciana) a Sabadell (Cataluña).

En el caso de la entidad vallesana, la salida se produjo dos días antes, el 5 de octubre de 2017, aunque fue por el mismo motivo, en pleno 'procés' independentista catalán.

El banco explicó a finales de enero que "ya no se dan las circunstancias" que motivaron el traslado a Alicante, en referencia al cambio político en Cataluña, ahora gobernada por el PSC y Salvador Illa.

Sin embargo, el cambio de Sabadell también se ha producido en un contexto marcado por la OPA de carácter hostil que BBVA quiere lanzar sobre el banco.

Raíces en Cataluña

La Fundación La Caixa ha asegurado que tiene "un firme compromiso con sus raíces" y ha recordado que fue fundada en 1904 por el abogado barcelonés Francesc Moragas, con el apoyo de diversas entidades de la sociedad civil catalana.

En todo caso, la entidad ha querido "remarcar también que su compromiso con Baleares y con la ciudad de Palma permanece inalterable", con el desarrollo de programas para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.

Asimismo, ha destacado las actividades de CaixaForum Palma, lugar en el que el Patronato de la Fundación "seguirá manteniendo periódicamente las mismas reuniones que hasta ahora".

Reacciones

El Gobierno ha expresado que el regreso de la sede de Criteria y Fundación LaCaixa a Cataluña es "muy buena noticia", según fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Ha afirmado que este movimiento es "una señal más del impacto positivo de la normalización de la situación política y económica en Catalunya".

Por su parte, la patronal catalana Foment del Treball ha aplaudido este miércoles la decisión de la fundación bancaria La Caixa y de Criteria Caixa y ha agradecido la decisión al presidente de ambas entidades, Isidro Fainé.

En un comunicado, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha asegurado que se trata de "una gran noticia para la economía catalana y para el futuro del país" y que supone un "gran paso para que Cataluña vuelva a ser la locomotora de la economía española".

"Siempre hemos mantenido una actitud de prudencia sobre esta cuestión, pero desde que asumí la presidencia de Foment del Treball siempre dije que regresarían empresas antes de que terminara nuestro segundo mandato, y así está siendo", ha sentenciado Sánchez Llibre.

El propio Sánchez Llibre recuerda en el comunicado que en los últimos meses ya había anticipado que habría más noticias sobre el regreso de sedes sociales en los próximos meses.

"Dije que muchas empresas relevantes volverían a Cataluña y esto se está cumpliendo", ha comentado.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha señalado que el regreso a Cataluña de La Caixa es una noticia positiva: "Es una constatación de que vamos por el buen camino", ha dicho.

Al inicio de su intervención en el acto de aprobación del Pacto Nacional para los Derechos de las personas con discapacidad, Illa ha defendido que "la estabilidad institucional, el rigor y la seguridad jurídica son positivos y ayudan a tomar estas decisiones".

"Cuando se trabaja y no se hace ruido, las cosas acaban encarrilándose", ha subrayado.