La casa prefabricada de Leroy Merlin por menos de 13.000 euros que busca la revolución

En un contexto donde el mercado inmobiliario español alcanza máximos históricos, Leroy Merlin lanza al mercado una solución habitacional que está captando la atención de numerosos compradores. Se trata de una casa prefabricada de 50 metros cuadrados con estructura Steel Frame, cuya durabilidad supera los 100 años y tiene un precio de 12.750 euros, posicionándose como una alternativa viable frente a la escalada de precios en el sector inmobiliario tradicional.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística no dejan lugar a dudas: el precio de la vivienda ha experimentado el mayor incremento desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y la gran recesión económica. Esta situación ha convertido el acceso a la vivienda en el principal quebradero de cabeza para los españoles, según reflejan sistemáticamente las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En 2025, el metro cuadrado de vivienda libre en España roza ya los 2.500 euros de media, según el último informe publicado por el portal Idealista, lo que ha impulsado la búsqueda de alternativas habitacionales más asequibles.

En este escenario, las casas prefabricadas han dejado de ser una solución temporal o de emergencia para convertirse en hogares completamente funcionales, sostenibles y habitables durante todo el año. Están especialmente diseñadas para quienes buscan ampliar su espacio vital sin tener que afrontar costosas y prolongadas obras de albañilería.

Características de la estructura prefabricada de Leroy Merlin

El modelo que comercializa Leroy Merlin exclusivamente a través de su tienda online está fabricado por Prefablot y destaca por su estructura en acero galvanizado G550 de alta resistencia. Con una superficie útil de 45 metros cuadrados y una altura total de tres metros, esta vivienda modular incorpora un revestimiento exterior con Eco-Multiboard CE, material que cuenta con propiedades ignífugas e hidrófugas.

Entre sus principales características técnicas encontramos:

- Material principal: acero galvanizado tipo G550, conocido por su excepcional durabilidad

- Sistema de montaje tipo "Mecano" que permite una instalación rápida y segura

- Vida útil superior a los 100 años, con alta resistencia a la corrosión y condiciones climáticas adversas

- Certificación de calidad ISO 9001:2015, que garantiza estándares rigurosos en fabricación y montaje

- Estructuras básicas incluidas: suelo, paredes, vigas de techo y aperturas para instalaciones

- Elementos opcionales: revestimientos exteriores, aislamientos y complementos personalizables

La modularidad constituye uno de los puntos fuertes de este sistema constructivo, permitiendo a los compradores ajustar el tamaño, la distribución interior y elementos exteriores como puertas, ventanas o la forma del techo según sus necesidades específicas. El paquete básico incluye suelo estructural, paredes de fachada, tabiques internos, vigas para el techo, tela asfáltica de sellado y perforaciones de 35 milímetros para el paso de instalaciones eléctricas y de fontanería.

Ventajas competitivas frente a la construcción tradicional

Las casas prefabricadas como la que ofrece Leroy Merlin presentan numerosas ventajas respecto a las viviendas convencionales. La personalización completa desde el diseño hasta la distribución interior permite adaptar el espacio a las necesidades específicas de cada usuario. Además, el montaje rápido y sencillo, con manual incluido, reduce significativamente los tiempos de construcción habituales.

Este tipo de estructuras resultan idóneas para diversos proyectos, ya sea como vivienda principal, oficina de reducidas dimensiones o anexo a una construcción ya existente. El transporte se realiza mediante cajas o palets, lo que facilita su traslado incluso a ubicaciones de difícil acceso. Otro aspecto destacable es su bajo impacto ambiental gracias a los materiales ecológicos y sostenibles empleados en su fabricación.

La imagen de la casa prefabricada

El auge de las viviendas prefabricadas en España

El mercado de casas prefabricadas ha experimentado un crecimiento exponencial en España durante los últimos años. La combinación de factores como la crisis habitacional, el incremento sostenido de los precios de la vivienda tradicional y la evolución tecnológica de los sistemas constructivos ha propiciado que cada vez más personas consideren estas alternativas como una opción real y no meramente provisional.

Según datos del sector, el mercado de viviendas prefabricadas en España ha crecido a un ritmo anual cercano al 15% desde 2022, tendencia que se ha acelerado en 2024 y 2025. Los avances en materiales, diseño y eficiencia energética han contribuido a mejorar la percepción social de estas construcciones, superando antiguos prejuicios sobre su calidad o durabilidad.

Alternativas habitacionales

La estructura Steel Frame de Leroy Merlin se suma a un creciente catálogo de soluciones habitacionales alternativas que están ganando popularidad en el mercado español. Entre ellas destacan las casas contenedor, las viviendas flotantes y las caravanas adaptadas como residencia permanente. Todas estas opciones comparten características comunes: precios más asequibles, procesos constructivos más rápidos y un menor impacto ambiental.

El modelo comercializado por Leroy Merlin, con un precio de 12.750 euros, representa una inversión significativamente menor que la requerida para una vivienda tradicional, especialmente en grandes núcleos urbanos donde el metro cuadrado puede superar ampliamente los 3.000 euros. No obstante, es importante señalar que a este precio base habría que añadir costes adicionales como la parcela, cimentación, instalaciones y acabados interiores.

Recreación de una casa prefabricadas / M.R.M.

¿Qué es una estructura Steel Frame?

El sistema constructivo Steel Frame, empleado en la casa prefabricada de Leroy Merlin, es una técnica basada en perfiles de acero galvanizado que conforman un esqueleto estructural. Este método, originario de Estados Unidos y ampliamente utilizado en países anglosajones, se caracteriza por su rapidez de montaje, precisión dimensional y excelentes propiedades estructurales.

A diferencia de los sistemas tradicionales de construcción, el Steel Frame permite levantar viviendas completas en cuestión de semanas en lugar de meses. Su ligereza reduce la necesidad de cimentaciones pesadas, mientras que su resistencia garantiza estructuras seguras incluso en zonas con condiciones climáticas adversas o riesgo sísmico. La durabilidad superior a los 100 años que menciona Leroy Merlin para su producto está respaldada por las propiedades inherentes del acero galvanizado G550 utilizado en su fabricación.

¿Qué debo tener en cuenta antes de adquirir una casa prefabricada?

Quienes estén considerando la compra de una estructura prefabricada como la ofrecida por Leroy Merlin deben valorar diversos aspectos antes de tomar una decisión. En primer lugar, es fundamental verificar la normativa urbanística local y los requisitos de licencias necesarias, ya que varían considerablemente entre municipios.

También resulta esencial calcular el coste total del proyecto, incluyendo elementos no contemplados en el precio base como terreno, cimentación, instalaciones, aislamientos, acabados interiores y mobiliario. Asimismo, conviene evaluar las posibilidades de financiación, ya que muchas entidades bancarias aplican condiciones diferentes a las viviendas prefabricadas respecto a las construcciones tradicionales.

Por último, aspectos como la eficiencia energética, el mantenimiento a largo plazo y la adaptabilidad de la estructura a futuras necesidades deberían formar parte de un análisis completo antes de decantarse por esta solución habitacional.