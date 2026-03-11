Cómo calcular las vacaciones proporcionales si empiezas a trabajar a mitad de año

Al empezar un nuevo puesto de trabajo es habitual que surjan algunas dudas, especialmente cuando la incorporación se produce a mitad de año. Una de las más frecuentes tiene que ver con las vacaciones: ¿cuántos días corresponden realmente? El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a un período mínimo de descanso anual, pero cuando el contrato comienza con el calendario laboral ya en marcha, es necesario determinar la parte proporcional según el tiempo trabajado.

Esta situación es más frecuente de lo que parece, ya sea tras cambiar de trabajo o incorporarse al mercado después de varios meses en paro. Entender cómo se calculan las vacaciones proporcionales ayuda a evitar errores en la planificación del descanso y posibles conflictos con el empleador. Pero ¿cómo se hace este cálculo exactamente y qué se debe tener en cuenta?

Cómo calcular los días de vacaciones que te corresponden si empiezas a trabajar a mitad de año

El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores es el que regula las vacaciones anuales, un período "no sustituible por compensación económica", que deberá ser pactado en convenio colectivo o contrato de trabajo. No obstante, "en ningún caso la duración será inferior a treinta días naturales". Esta norma se aplica con independencia del tipo de contrato (indefinido o temporal) y jornada (completa o parcial).

Por lo tanto, según la ley, los trabajadores tienen derecho a 2,5 días naturales por cada mes de trabajo. En este punto es muy importante distinguir entre días naturales y laborables, ya que 30 días naturales equivalen a 22 laborables.

Ahora bien, ¿cómo se debe realizar el cálculo? La fórmula es muy sencilla: solo hay que multiplicar el número de meses trabajados por los días de vacaciones correspondientes a cada uno de ellos. A efectos prácticos, un trabajador que haya empezado en su nuevo puesto el 1 de marzo, tendrá derecho a 25 días naturales (10 x 2,5 = 25). Por ejemplo, si la incorporación se produce el 1 de julio, el trabajador tendrá derecho a 15 días naturales de vacaciones (6 x 2,5 = 15).

Derechos y obligaciones de los trabajadores

"El período o períodos del disfrute de las vacaciones se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones", según lo dispuesto en el artículo 38.2 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, en caso de desacuerdo, "la jurisdicción social fijará la fecha que para el disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible".

Por otro lado, el trabajador podrá conocer las fechas que le corresponden al menos con dos meses de antelación. Y, si coincide con un período de incapacidad temporal, el trabajador tendrá derecho a disfrutarlas en una fecha diferente.