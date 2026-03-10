¿Cuál es la diferencia entre robo y hurto? Qué dice la ley y cuáles son las sanciones

La actualidad reciente ha vuelto a poner sobre la mesa los delitos contra el patrimonio. Así, mientras la Policía Nacional detenía en Sevilla a varias personas por una serie de robos con violencia, trascendía también otro caso relacionado con un presunto hurto en un centro comercial de la ciudad. Dos noticias diferentes que, sin embargo, comparten algo en común: la frecuente confusión entre los términos 'robo' y 'hurto'.

Aunque es habitual emplearlos indistintamente en el lenguaje cotidiano, lo cierto es que el Código Penal establece una serie de requisitos, circunstancias y penas totalmente diferentes para cada uno de ellos. Saber cuáles son sus particularidades es clave para entender muchos de estos sucesos, denuncias o procesos judiciales. Pero ¿en qué se diferencian exactamente?

Diferencias entre 'robo' y 'hurto'

"El hurto es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico recogido en los artículos 234 a 236 del Código Penal", explican desde Dexia Abogados. "Se trata de un delito básico y doloso contra la propiedad que consiste en tomar cosas inmuebles ajenas con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño legítimo". En este caso, la ley diferencia entre los bienes con un valor inferior o superior a los 400 euros; y, a partir de ahí, establece las correspondientes sanciones.

Por su parte, los delitos de robo se diferencian de los primeros en el empleo de la fuerza, violencia o intimidación para cometer sus fines, según lo establecido en el artículo 237 del Código Penal. Es decir, los delincuentes "se apoderan de las cosas muebles ajenas, con ánimo de lucro", igual que si se tratara de un hurto; pero utilizan "la fuerza para acceder o abandonar el lugar, o violencia e intimidación en las personas, ya sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren".

Hurtos: penas y sanciones recogidas en el Código Penal

En el caso de los hurtos, el Código Penal establece diferentes sanciones en función de la cuantía sustraída. Si supera los 400 euros, se impondrá una pena de prisión de seis a dieciocho meses. En cambio, si es inferior a esta cifra, la sanción será únicamente económica con una multa de uno a tres meses.

Ahora bien, "en el caso de que el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos de hurto, aunque sean de carácter leve, y si el montante acumulado de las infracciones es superior a los 400 euros, se impondrá la pena de seis a dieciocho meses de prisión", de acuerdo con el artículo 234.2.

Por otro lado, existen circunstancias excepcionales en las que, independientemente del valor de lo sustraído, se impone pena de prisión de uno a tres años, según el artículo 235 del Código Penal:

Cuando se sustraigan piezas de valor artístico, histórico, cultural o científico .

. Cuando sean cosas de primera necesidad y se cause desabastecimiento .

. Cuando se trate de conducciones, cableados, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general , y se cause un quebranto grave de los mismos.

, y se cause un quebranto grave de los mismos. Cuando el delito se produzca en explotaciones agrícolas o ganaderas , y se cause un perjuicio grave a las mismas.

, y se cause un perjuicio grave a las mismas. Cuando revista especial gravedad , atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeran perjuicios de especial consideración.

, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeran perjuicios de especial consideración. Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica .

. Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito.

Consecuencias de los robos: pena de hasta seis años de cárcel

El artículo 240 del Código Penal establece "una pena de prisión de uno a tres años" para el autor de un robo con fuerza. Asimismo, en el caso de que concurra alguna de las circunstancias previstas anteriormente (artículo 235), o se realice con violencia e intimidación sobre las personas la pena de prisión será de dos a cinco años.

Esta misma pena será la que se aplique si el robo se produce "en una casa habitada, edificio o local abierto al público". Además, si el suceso reviste de especial gravedad podría elevarse hasta los seis años de cárcel.