Detenido el director de seguridad del Sevilla por un hurto en un centro comercial

La Policía Nacional detuvo el pasado jueves 26 de febrero al director de seguridad del Sevilla Fútbol Club, Fernando Bernal, como presunto autor de un hurto en un centro comercial de Nervión. Este hombre fue sorprendido cuando salía del establecimiento con una bolsa en la que llevaba al menos dos prendas de ropa y unas gafas de sol. El montante de lo sustraído estaría valorado en unos 800 euros, según indicaron a este periódico fuentes del caso. Se le intervinieron unos pequeños alicates.

Fue detectado por los servicios de seguridad del centro comercial en el que se encontraba, que llamaron a la Policía Nacional. Una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana acudió al establecimiento y lo detuvo. Fue trasladado a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, donde fue reseñado y pasó por los calabozos. Quedó en libertad provisional a la espera de juicio.

Bernal es oficial de la Policía Nacional en excedencia y ostenta el cargo de director de seguridad del club de Nervión desde el año 2015. Antes de llegar a este puesto, desarrolló buena parte de su carrera profesional en la Unidad de Intervención Policial (UIP), el grupo especializado en el control de masas y en los antidisturbios. Hace once años, interrumpió su labor en la Policía para dirigir el departamento de seguridad del Sevilla, participando activamente en los dispositivos de cada partido, en total coordinación con las autoridades y la Policía Nacional. Hasta ahora no había trascendido que hubiera tenido ningún problema, de ahí que la detención haya causado una absoluta sorpresa entre la cúpula de la Policía Nacional en Sevilla.

Se trata de un oficial de reconocido prestigio en el cuerpo, con una trayectoria intachable. Los agentes que lo detuvieron elaboraron un atestado sobre lo ocurrido, que está puesto a disposición del juzgado, donde tendrá que aclarar qué fue lo que pasó. Las mismas fuentes han explicado a este periódico que durante la detención no se identificó como policía en excedencia ni con el cargo que tiene en el club sevillista.

El delito de hurto está recogido en el artículo 234 del Código Penal. El que lo comete es aquel “que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño”. El castigo es de seis a dieciocho meses de cárcel si la cuantía de lo sustraído supera los 400 euros, como ocurre en este caso. Si no hubiese excedido ese valor, la pena ya no sería de prisión sino de multa de uno a tres meses.

Las penas establecidas para el hurto básico, que es como lo define el Código Penal, se imponen en su mitad superior “cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas”. La mitad superior en este caso sería de doce a dieciocho meses privado de libertad.